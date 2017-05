Notícia Música per a la reinserció El Cor Rock d’Encamp ofereix un recital de pop-rock al centre penitenciari de la Comella Actuació del Cor de Rock d’Encamp, ahir al centre penitenciari. Autor/a: SFGA/CESTEVE

Els membres del Cor Rock d’Encamp van actuar ahir al Centre penitenciari de la Comella davant d’uns 27 reclusos, que van seguir amb atenció el recital de 13 cançons pop-rock del jove cor encampadà, entre les quals no va faltar la ja clàssica Creep, de Radiohead. L’actuació s’emmarca en les activitats organitzades per la direcció del centre en la política de formació i entreteniment adreçada als reclusos.



El codirector del Cor Rock d’Encamp, Gil Blasi, va explicar que «aquesta és una experiència per les dues parts» i va subratllar que «tothom té dret a equivocar-se i hem de permetre que puguin tornar a la societat algun dia». En aquests sentit, la formació va interpretar Give us hope, de Jim Papoulis, un tema particularment emotiu en aquest context.



Blasi també va recordar que el concert a la presó és una de les activitats previstes abans de realitzar «el salt als Estats Units», en el marc del projecte A la conquesta de la gran poma, que els permetrà conèixer un dels millors cors infantils dels Estats Units, el Young People’s Chorus of New York City, i amb el seu compositor Jim Papoulis. Blasi, però, va admetre que «encara ens falten uns 4.000 euros per poder tancar-ho perquè només el tècnic de so i l’equipació ja val 2.000 euros», segons informa l’ANA.



Tot i això, Blasi s’ha mostrat confiat que aconseguiran els fons suficients per anar-hi i va avançar que «estem pendents d’algunes activitats, però segur que ho aconseguirem».



A Nova York, a més de formar-se amb el prestigiós cor, també tenen previstes dues actuacions: l’una a la seu de les Nacions Unides, el 20 de juny, organitzada per l’Ambaixada d’Andorra als Estats Units d’Amèrica, i l’altra, a la plaça Father Duffy de Times Square, el 21 de juny.



La pròxima actuació del Cor Rock serà demà al vespre al partit de bàsquet entre el Morabanc Andorra i el Reial Madrid, quan la coral cantarà l’himne nacional. Ahir, a més del centre penitenciari, la coral va actuar a l’entrega del sisè premi de Civisme que atorga l’Associació de Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Ordre Nacional de Mèrit Francès. Fa uns dies va actuar a l’Auditori Nacional amb la banda Black Thursday.