Notícia La Fiscalia demana presó sense fiança per a Besolí L'exconseller lauredià i Rosell han declarat aquest matí a l'Audiència Nacional de Madrid L'exconseller de Finances lauredià, Joan Besolí.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat avuipresó incondicional per a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell i per l'advocat i presumpte testaferro del primer aAndorra Joan Besolí, detinguts aquest dimarts per formar par d'una xarxa que presumptament hauria blanquejat almenys 15 milions d'euros, han informat fonts jurídiques.