La jutge creu que Besolí formava part d’una «organització criminal»

La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar ahir presó preventiva incondicional per a l’expresident de l’FC Barcelona Sandro Rosell i per al seu advocat i presumpte testaferro a Andorra, l’exconseller de Finances del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, als quals considera integrants d’una «organització criminal amb àmbit transnacional dedicada a blanquejar capitals procedent de comissions il·lícites».



Després de la declaració d’ahir al matí, la magistrada considera que en els dos casos hi ha risc de destrucció de proves, de fuga «innegable» i de reiteració delictiva, tot i que la defensa jurídica del lauredià no ho entén, perquè argumenta que ja s’han realitzat els escorcolls al seu domicili i a l’empresa Comptages, que presumptament va blanquejar els 15 milions d’euros. Tots dos podrien exposar-se, segons va apuntar Lamela, a un càstig de nou anys de presó per blanqueig i vuit per pertinença a una organització criminal.



Segons apunta l’agència Europa Press, la jutge recorda que Besolí resideix a Andorra, país que, apunta, «no lliura els seus nacionals». Sobre Rosell, la jutge destaca que la investigació ha posat de manifest «la seva facilitat per viatjar i viure temporalment en diferents llocs de tot el món», sense comptar amb la fortuna, comptes, béns i negocis de què disposa fora d’Espanya. «Tot això facilitaria la seva subsistència en altres països», va detallar Lamela.



També considera la instructora del cas que hi ha risc de reiteració delictiva perquè tots dos «venen operant dins d’un grup organitzat de persones que estan sent investigades també per altres països en relació a activitats semblants» a les de la present causa, «el que fa pensar que fan del delicte el seu mode de vida o font principal d’ingressos, presentant un total desinterès per les regles essencials de la convivència».

Pineda, Ramos i Ohannessian surten / D’altra banda, s’ha deixat en llibertat l’esposa de Rosell, Marta Pineda, l’empresari libanès Shane Ohanessian i el veí d’Alàs Pedro Andrés Ramos --cunyat de Besolí– per la seva presumpta implicació en la xarxa de corrupció de l’expresident del Barça i l’advocat lauredià. A Pineda no li ha imposat cap mesura cautelar, mentre que Ohannessian –que viu en un pis propietat de Rosell– i Ramos hauran de comparèixer cada mes davant del jutjat, se’ls ha retirat el passaport i tenen prohibit sortir d’Espanya.



‘Modus operandi’ / La magistrada va explicar que els investigats formaven una xarxa dedicada a blanquejar diners de comissions il·lícites per la venda dels drets de la selecció brasilera de futbol a una mercantil àrab amb seu a illes Caiman, International Sports Events (ISE), a través d’un entramat de societats i comptes principalment d’Andorra.



Segons va relatar Lamela, al novembre de 2006, el llavors president de la Confederació de Futbol Brasiler (CBF) –que durant uns mesos del 2013 va ser resident passiu– va signar un contracte amb ISE pels drets de 24 partits amistosos de la canarinha, amb la condició de rebre el pagament a un fons de Rosell i Teixeira. La jutge explica que l’expresident del Barça va rebre més de 6,5 milions d’euros i Teixeira, 8,4. Tot això sense coneixement de la CBF, d’aquí que l’exresident, a qui la justícia espanyola no ha aconseguit localitzar però que, segons l’agència AFP, ja està sent perseguit per la justícia dels Estats Units.



Per tal de donar aparença de legalitat al cobrament d’aquestes quantitats, van utilitzar Uptrend, una empresa creada per Rosell uns mesos abans als Estats Units i lligada a la Fundació Regata, de Panamà, que centralitzava els ingressos i pagaments en un compte andorrà, però que no tenia infraestructura per fer aquesta activitat econòmica.



El cobrament per part d’Uptrend es va fer mitjançant transferències bancàries des de societats del grup empresarial Dallah Albaraka Group –al qual està integrada ISE– a comptes d’Andorra als quals hi figuraven com autoritzats Rosell i Besolí. En aquests dipòsits es reflecteix un moviment de flux de diners amb destinació a Teixeira i persones del seu entorn que actuaven com a testaferros a través d’empreses administrades i/o relacionades amb Besolí i el seu cunyat, Ramos.



Així, l’entramat societari a través del qual es va disposar d’aquests fons són la Fundació Regata, Bonus, Itasca i Arvenel –les tres últimes administrades per Besolí--, que van rebre els fons indirectament d’Uptrend i la finalitat era la disposició dels mateixos per Rosell, Besolí i Teixeira. La magistrada va explicar que a través d’aquest entramat empresarial es va orquestrar tota aquesta activitat de comptes d’Andorra amb l’objectiu de transferir els diners que arribava d’ISE a Uptrend cap a comptes de Teixeira o de persones afins a ell.



Transferències a Rosell i Pineda / En relació a la quantitat que seria abonada a Rosell, l’acte concreta que entre novembre de 2010 i gener de 2011 el matrimoni Rosell-Pineda va rebre als seus comptes d’Espanya cinc transferències, quatre d’elles provinents de l’empresa suïssa Kentaro encara ordenades per ISE i per un import total de 6.580.000 d’euros que, sumats als 8,3 per Uptrend a Andorra, «formaven part del mateix acord, que ascendia a 14.973.328», segons detalla la magistrada.



Sobre el paper adoptat pel cunyat en aquesta trama, s’apunta que entre juny de 2009 i octubre de 2010 va rebre en un dels seus comptes d’Andorra, procedent de Fundació Regata (que va rebre diners d’Uptrend) un import de 682.628 euros . També va ingressar en els seus comptes del Principat 1,1 milions de la mateixa Fundació: 401.920 euros procedents de Teixeira i 57.075 per a Besolí.