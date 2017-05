Unicef té el seu Encant

L’hotel Delfos no només serà un hotel que ofereix habitacions al llarg d’aquesta setmana. Durant tres dies –des d’ahir fins demà– també s’ha convertit en un mercat de roba i complements per a tot tipus de butxaques. Es tracta del que han batejat com els Encants Vintage, on s’hi pot trobar una gran varietat de productes d’entre 5 i 400 euros, a més d’una maleta que es ven a 800.



Des de bosses de mà a sabates, passant per vestits, faldilles, arracades, sabates... Part d’aquests productes són nous i provenen de donatius de diverses botigues i la gran majoria són de segona mà, procedents de particulars. Però el que més pretén atraure la població són els preus, per sota del seu mercat real. També hi ha drapets per a home. Corbates, camises, pantalons… «Tenim poca cosa però per a la ocasió hem preparat un racó per a ells», assenyala Marta Alberch.



Tries,remenes, trobes la peça que t’agrada i, de retruc, fas un donatiu a una iniciativa de la ONG al Congo que aquest any compleix la segona edició. «Hem intentat fer com a la primera: Roba de qualitat amb algunes marques conegudes per vendre a un preu molt assequible perquè tothom es pugui permetre un caprici», matisa la presidenta d’Unicef Andorra.



L’any passat, els Encants Vintage van reportar 14.000 euros. Allò va servir per invertir en la millora de l’accés de la població autòctona del Congo, els pigmeus, a serveis bàsics com ara l’educació, l’aigua potable o els serveis de salut. «Treballem amb les escoles transitòries perquè ells no parlen francès, no tenen les eines necessàries per anar a l’escola formal i passen un o dos anys en una escola intermèdia abans d’accedir a la formal. I també afegim clíniques mòbils de campanyes de vacunació anem millorant la seva qualitat de vida”, contextualitza Alberch sobre la situació precària que es viu al país centre-africà.



Hi ha més d’una quarantena d’autòctons que es beneficien d’aquest donatiu que impulsa el departament al qual hi treballa Unicef Andorra. És una incògnita saber si s’arribarà a igualar la recaptació de l’any passat per allò de què a la primera edició, la novetat mobilitza la gent. En tot cas, per a Alberch, «si fem menys tampoc semblarà malament; qualsevol ajuda és bona».