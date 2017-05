El primer informe francès avala l’heliport però amb «restriccions»

La plataforma en contra de la ubicació de l’heliport es va reunir ahir amb el cap de Govern, Toni Martí, per traslladar-li els neguits que tenen en relació a la infraestructura aèria, que en un principi es construirà a la unitat d’actuació de Tresoles.



Segons va detallar el portaveu de la plataforma, Alfons Miralles, al llarg de la trobada es van posar sobre la taula els primers informes que van realitzar les autoritats franceses en relació a la ubicació. Tot i que aquests estudis avalen l’heliport, «no són tan positius com es diu, ja que es detallen una sèrie de constrenyiments que mostren que la ubicació no és tan adient com mostra el Govern». En concret, Miralles va remarcar que els informes francesos asseguren que «l’emplaçament escollit és molt forçat» i que els treballs que s’han de realitzar per construir la infraestructura «de forma adient són molt costosos». A més, «s’especifica que l’entrada nord de la ubicació és massa estreta i que fa corba, així com que s’haurà de protegir molt bé la canonada».



Al respecte, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va matisar que els informes no són negatius i que l’únic que fan és donar recomanacions, o com els francesos diuen: contraintes (restriccions)». Aquestes serien, per exemple, «fer desaparèixer les línies que hi ha a FEDA o fer accessos en cas que l’heliport tingués diferents plantes, i són recomanacions molt normals».



A més, el ministre va afegir que els estudis francesos «són molt seriosos», i que si «haguessin vist que la ubicació [de Tresoles] no era bona, ho haguessin manifestat».

Borda Vidal / Durant la reunió també es va parlar del primer informe que es va realitzar per analitzar 10 possibles ubicacions per acollir l’heliport. En aquests estudis, es parlava de la viabilitat de diferents terrenys per encabir-hi la infraestructura aèria, com la Comella, Engolasters o la Borda Vidal.

Al respecte, Miralles va detallar que en l’informe de la Borda Vidal (una ubicació que la plataforma veu com a adient) es va valorar «amb un set sobre 20», i que Tresoles «es puntuaria amb un nou sobre 20 si se seguissin els criteris de l’estudi», ja que aquesta ubicació no es va introduir entre les 10 analitzades.

Demanda per aturar el projecte / Per tots aquests neguits, la plataforma va entrar ahir una demanda escrita a Govern demanant que s’aturi «de forma immediata» el projecte de l’heliport. L’Executiu va acceptar la tramitació i ara haurà de respondre de forma escrita a la petició.



Tot i això, Torres va recordar que mentre no sorgeixi cap informe negatiu en relació a la infraestructura, la iniciativa «continuarà endavant, perquè nosaltres som els primers interessats en què aquest projecte no tingui problemes».

No hi ha terminis / Torres va anunciar en una de les primeres presentacions de l’heliport que la voluntat era poder tenir operativa la infraestructura durant l’any 2019. Tot i això, ahir va destacar que no pot confirmar aquesta data i que donar un calendari d’obertura «seria massa agosarat, perquè quan es va donar la data del 2019 encara no s’havia decidit demanar l’avaluació francesa», per tant, els terminis poden variar.



Torres també va afegir que el Govern «no ha de córrer amb el projecte» i que l’ha de fer «amb peu ferm». A més, va recordar que precisament es demana l’avaluació de França per fer les coses «bé».

Un expert opina / D’altra banda, l’arquitecte forà Rafael Torrelo va oferir ahir una conferència sobre els heliports civils, esmentant alguns trets del projecte andorrà.



Torrelo va detallar que la ubicació que s’ha escollit sembla «ser no massa sensible» i que, per tant, «podria ser un bon lloc per ubicar la infraestructura aèria». Tot i això, l’arquitecte no va voler donar conclusions massa fermes sobre el tema i va especificar que els informes seran els encarregats d’avaluar la viabilitat definitiva del terreny.



A més, i fent referència a la plataforma en contra de la ubicació, Torrelo va matisar que «totes les infraestructures de transports tenen una petjada acústica i es paga un preu».

L’oposició d’Ordino es manifesta / En una entrevista a EL PERIÒDIC, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va destacar que no veuria malament que l’heliport es fes a la seva parròquia, ja que l’Executiu disposa de terrenys ordinencs (l’herència de casa Rossell) on construir la infraestructura.



Al respecte, la consellera de l’oposició Sandra Tudó va especificar ahir que Mortés va fer aquestes declaracions «sense tenir en compte la opinió de la minoria», i que no veu «que hi hagi interès» en construir l’heliport a Ordino «si no hi ha cap benefici per a la parròquia».