Saboya aposta per una llarga transició al cultiu del tabac

Va evitar parlar de tempos, però el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va manifestar ahir que s’ha de trobar una solució amb «un període de transició de llarga durada» per al cultiu del tabac en un possible Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE). Saboya va exposar que el capítol del tabac quedarà fora de l’Acord Duaner amb Brussel·les i que ara l’objectiu és trobar una solució específica per a aquest producte. «Hem defensat que ha de ser de llarga durada perquè la reconversió del sector agrícola o qualsevol projecte de maduració d’activitat agrícola requereix molt temps», va dir el ministre, després d’un acte del BancSabadell d’Andorra. En aquest context, va posar l’exemple que per desenvolupar el projecte de carn Indicació Geogràfica Protegida (IGP) s’ha tardat 18 anys a assolir-lo. «Tothom entén que les transicions agrícoles són lentes», va dir Saboya.



De totes maneres, va defensar que aquest període transitori ha d’anar acompanyat «d’una clàusula de revisió i de clàusules de salvaguarda». Precisament, això és el que ara s’està discutint ara amb els fabricants i productors de tabac, per tal de trobar una mesura consensuada. «Hem de confeccionar ara amb els sectors aquest paquet que suposaria aquest conjunt de clàusules», va dir el ministre. Això és el que presentaran en la pròxima ronda de negociació amb la UE, que se celebrarà el pròxim 10 de juliol. D’altra banda, Saboya també va assegurar que Brussel·les «és mostra receptiva» en trobar una solució específica per al tabac. «La UE no podia tenir millor mostra que aquesta capacitat que hem de buscar una solució per al tabac i això no perjudiqui a la resta dels sectors», va dir el ministre.