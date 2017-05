La Seu apuja les sancions per no recollir els excrements

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell incrementarà l’import de les sancions per no recollir els excrements de gos a la via pública. L’import variarà en funció de la reincidència, entre els 751 i els 1.500 euros, en comptes dels 300 euros actuals. S’espera que aquesta mesura dissuasiva serveixi per posar fre a una acció incívica rebutjada per la majoria de la població i que, tot i ser perpetrada per una minoria, acaba perjudicant la imatge del col·lectiu de propietaris de gossos.



Segons va informar ahir Ràdio Seu, el consistori urgellenc també introduirà l’anàlisi d’ADN de les defecacions de gossos al carrer com a mesura per localitzar els propietaris i sancionar-los en cas que es demostri que incompleixen l’ordenança municipal.

Precisament, l’Ajuntament de la Seu és el primer de l’Alt Pirineu que incorpora aquesta mesura, amb la qual espera resoldre una problemàtica no només d’imatge sinó també d’higiene que, tot i les diverses campanyes de conscienciació, els darrers anys no s’ha aturat i, de fet, ha liderat les queixes i consultes rebudes pel Síndic de Greuges municipal, tal com es reflecteix novament en la memòria anual que va presentar la setmana passada Àngel Rúbio.

Termini d’adaptació / Abans de començar-se a fer aquests controls, l’ajuntament donarà un termini de tres mesos als propietaris de gossos perquè accedeixin voluntàriament a fer una anàlisi de sang dels seus animals, tal com preveu la nova ordenança local sobre tinença d’animals.

Durant aquest període, l’anàlisi serà gratuïta, a càrrec del consistori. Si els propietaris no ho fan, disposaran d’un segon termini de tres mesos més, però en aquest període ja hauran d’assumir el cost. Finalment, si durant aquests sis mesos no han acceptat fer l’anàlisi del gos, seran sancionats automàticament i obligats a fer la prova d’ADN.

L’origen de les caques / Un cop fet aquest tràmit, l’ajuntament començarà a fer ús de les proves d’ADN per determinar l’origen de les caques de gos localitzades en carrers, parcs o altres espais públics.

Expedients sancionadors / Durant el ple de presentació de la memòria del Síndic de Greuges, l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, també va informar que durant els anys 2015 i 2016 s’ha interposat un total de 155 expedients sancionadors per incompliments de l’ordenança de tinença d’animals, per conceptes com ara portar el gos deslligat, un fet que en molts casos va vinculat també al fet que el propietari no reculli les defecacions.