L’ocupació hotelera creix 2,46 punts durant l’hivern

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) va detallar que l’ocupació de la campanya d’hivern va ser d’un 64,46%, xifra que suposa un creixement de 2,46 punts percentuals respecte al mateix període de l’any anterior quan la xifra es va situar en el 62,91%, segons un comunicat de l’entitat.



En concret, el mes que va registrar més reserves va ser el febrer. En aquest cas l’ocupació va arribar al 84,43%, seguit de gener amb un 73,30%; març, 59,83%; desembre, 58,92%, i abril, 47,20%. Segons l’UHA ha estat el millor mes de febrer des del 2011. L’associació hotelera ho atribueix per la manca de neu que hi ha hagut al començament de l’hivern, ja que no va nevar fins a la segona setmana de gener.



Al març, les reserves van baixar prop d’un 20%, però això va ser perquè el 2016 la Setmana Santa va caure en març, mentre que enguany es va celebrar la festivitat a l’abril. Precisament, en el quart mes de l’any es va incrementar un 67,4% l’ocupació en els allotjaments turístics del país i es va situar en el 47,2%.

Pel que fa al preu mitjà, un 96,8% dels establiments van incrementar els preus de venda i un 3,23% el van baixar. A més, prop d’un 86,5% dels hotels van augmentar la facturació total, enfront d’un 13,51% dels establiments que van patir una davallada de la seva facturació.