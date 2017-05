La dona que es va perdre es recupera favorablement

La dona que es va perdre mentre buscava bolets evoluciona favorablement, tot i que segueix ingressada a l’hospital per recuperar-se dels nombrosos cops rebuts per la caiguda, ha explicat la família.



L’Agustina, de 73 anys i veïna de Santa Coloma, i el Joan van sortir a buscar bolets a la zona dels Mossers, al coll de la Gallina. Allà es van dividir i van quedar en trobar-se en un punt concret, però quan la dona estava tornat es va caure per un fort pendent. «Arran d’aquesta caiguda va patir diversos cops, sobretot, a cames i esquena, que l’hi impedeixen aixecar-se i caminar», es detalla en un comunicat. La boletaire, que va passar la nit a la muntanya, confiava que amb la llum del dia la trobarien. Així va ser, prop de les dues de la tarda els cossos de seguretat la van localitzar sana i fora de perill a la zona d’Asnurri, en territori català.



En total, més de cent persones, entre efectius d’Andorra i Catalunya, així com voluntaris van treballar conjuntament per trobar-la. «Amb la present volem manifestar el nostre agraïment al Cos Bombers, Policia, Banders i Protecció Civil d’Andorra així com als cossos de la Generalitat de Catalunya (Bombers i Mossos d’Esquadra) i a tots els que han participat, també a títol personal, en la recerca i el rescat de l’Agustina», ha dit la família.