La Seu d’Urgell inaugura la nova plaça de Joan Sansa

La Seu d’Urgell inaugurarà demà la nova plaça de Joan Sansa. Les obres de la reivindicada remodelació de l’espai urbà ja estan pràcticament enllestides i els veïns podran començar a fer-se’l seu amb els actes inaugurals per a totes les edats que s’han preparat per aquest cap de setmana per part de l’ajuntament urgellenc i d’entitats de la ciutat. La benvinguda a la nova plaça començarà dissabte a les quatre de la tarda amb jocs infantils, jocs gegants, cercaviles i degustacions de productes locals. Les propostes lúdiques de dissabte tindran com a colofó final un espectacle pirotècnic, que seguirà amb una ambientació musical fins a les 12 de la nit.



Diumenge, a les cinc de la tarda, hi haurà una cantada d’havaneres amb el grup A Tota Vela. Finalment, a 18.45 hores, es faran els parlaments a càrrec de l’alcalde de la Seu, Albert Batalla.