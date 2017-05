SDP estudia portar Bonet a la Fiscalia per malversació de fons

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) està acabant d’analitzar els pagaments injustificats de la consellera, Sílvia Bonet, i estudia portar-la a la Fiscalia per malversació de fons públics, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC. Fonts properes a la formació van confirmar que la fins no fa gaire afiliada progressista va retornar dimarts diners públics que va utilitzar sense justificar però que ho va fer, en alguns casos, amb més d’un any de retard.



Aquest fet, tal com confirmen fonts jurídiques consultades, no l’exonera d’haver comès un delicte de malversació de fons. Concretament, la parlamentària va retornar dimarts fins a 1.153,14 euros a través de tres ingressos bancaris de 532,80 –corresponents a viatges i dietes–, 163,24 euros –que corresponen a un viatge a l’agost a títol personal– i 117,10 euros –d’una estada a un hotel a França. Els 340 euros restants els va dipositar en efectiu en un sobre que va deixar a la bústia del partit. Segons lletrats consultats, tornar aquests diners «és un atenuant per a la reparació del dany que influeix en el moment de calcular les penes però el delicte ja està fet».



A més, aquest rotatiu també ha pogut saber que el juliol de l’any passat la consellera va contractar el seu fill com a becari perquè l’ajudés en les tasques parlamentàries. El salari, que també sortia dels comptes del Grup Parlamentari Mixt, ascendia a 878,80 euros nets.

Les explicacions de Bonet / EL PERIÒDIC també ha pogut comprovar que part de les declaracions que Bonet va fer en aquest mateix mitjà i que van ser publicades en l’edició d’ahir no són certes. En concret, les explicacions del pagament d’una habitació d’hotel en data 10 d’agost del 2016 per vacances personals per un import de 163,24 euros. Tot i que la consellera independent va apuntar que va tenir un problema amb la seva targeta i va utilitzar la del partit però que els diners «ja estan degudament compensats», el cert és que l’habitació de l’hotel del Regne Unit es va pagar amb la seva targeta personal per un cost de 139 lliures (163,24 euros) i després va girar la factura a SDP perquè se li pagués. Dimarts, nou mesos més tard, va retornar els diners. Segons ella mateixa explica en una carta adreçada al síndic i a SDP i a la qual també ha tingut accés aquest rotatiu, la despesa «s’ha compensat amb un ingrés bancari i fins ara es tenia en efectiu en un sobre al despatx.



La consellera també justifica haver cobrat rebuts per duplicat, ja que primer passava les despeses al Consell General, que li ingressava l’import, i posteriorment passava el mateix cost a SDP, que també li pagava. En concret, es tracta d’una factura a un hotel francès per 117,10 euros en data 20 d’octubre del 2016 i una altra estada cinc dies després per un import de 532,80 euros que Bonet va cobrar dues vegades. Segons argumenta en el document presentat, totes dues despeses es van compensar dimarts «i fins ara tenia l’efectiu al despatx».



Pel que fa als reintegraments en efectiu que va realitzar i que no estaven justificats, la consellera exposa que 300 dels 600 euros que va retirar l’abril del 2016 també estaven guardats al seu despatx en un sobre. Dimarts, més d’un any després, els va retornar dins d’un altre sobre i els va deixar a la bústia de la formació. Juntament amb aquests 300 euros s’incloïen 40 euros que, segons la parlamentària, li haurien sobrat del pagament del mes de juny de les classes de francès que li subvenciona el Consell General. Aquesta quantitat també «la tinc en efectiu en un sobre al despatx». També existeix un reintegrament de 400 euros per pagar, segons diu, la resta del curs de francès.



Pel que fa als dos pagaments que va fer el març d’aquest any per una habitació de luxe en un hotel de Madrid i en què segons la factura hi consten dues persones adultes, Sílvia Bonet exposa que es tracta d’una «errada» de l’hotel i que «s’adjunta la factura corregida». Explicació que també va donar a Sindicatura i a SDP. L’hotel però, només va emetre una sola factura per un import de 372,24 malgrat que ella va fer el pagament amb dos rebuts, un de 196,02 i l’altre de 176,22 euros amb només un minut de diferència.

Carta al síndic / Davant la situació, el conseller d’SDP, Víctor Naudi, va enviar ahir una carta al síndic explicant-li les justificacions de Bonet en la qual exposa que «preocupat perquè diners públics es paguessin per sobres i bústies sense ordre ni concert he procedit a ingressar-los aquest matí». També l’informa que a principis de la setmana vinent portarà la documentació als auditors.