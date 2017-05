EUA creu que el FinCEN no té cap responsabilitat en el ‘cas BPA’

El Tribunal d’Apel·lacions del Districte de Columbia dels Estats Units ha desestimat el recurs d’apel·lació que van formular els germans Cierco, després que el Tribunal del Districte de Columbia els tombés, el mes de maig passat, la demanda amb què pretenien que s’obligués al FinCEN a retirar el Notice i que es determinés la responsabilitat de la unitat americana de prevenció del blanqueig en la causació del dany moral a Banca Privada d’Andorra (BPA).Aquest dimarts, una cort federal de Columbia va tancar definitivament el plet endegat fa gairebé un any i mig indicant que «no pot determinar la responsabilitat del FinCEN en el dany causat a BPA atès que hi va intervenir directament el govern d’un Estat sobirà (el Govern d’Andorra) i, en conseqüència, no té competència per analitzar el cas més enllà de constatar que l’agència depenent del departament del Tresor americà va retirar la nota de proposta de sanció sense imposar cap mesura», segons explica el grup Cierco ahir en un comunicat.Pel que fa a la primera sol·licitud, la família Cierco va recordar ahir que «hores abans que el tribunal s’hagués de pronunciar, el febrer del 2016, el FinCEN va retirar el Notice». Els representants legals dels màxims accionistes de BPA als Estats Units, però, van recórrer contra aquella decisió demanant que es resolgués també la segona de les demandes, la declaració de responsabilitat del FinCEN. La sentència de la cort de Columbia dictada dimarts passat és la resposta a aquell recurs.L’advocat del despatx americà que porta el cas i un dels assistents legals dels germans Cierco, Manuel Varela, va lamentar que «el FinCEN s’amagui rere la cort per no provar absolutament res, perquè fins ara ha estat incapaç de mostrar cap evidència, si hi és, del motiu pel qual va actuar. I tampoc no ha provat les manifestacions que feia al Notice».Varela també va ressaltar que «la decisió de la cort americana en cap cas es pot interpretar ni com un aval a l’actuació del FinCEN ni, encara menys, cap aprovació respecte de l’actuació de les autoritats andorranes», a qui trasllada tota la responsabilitat.

-La resolució d’aquesta demanda és independent a la interposada la setmana passada pels germans Ramon i Higini Cierco contra el FinCEN reclamant la informació que té sobre el cas BPA en relació a comunicacions hagudes amb autoritats espanyoles i andorranes.

-Aquesta informació, hauria de permetre segons la família Cierco, establir les responsabilitats eventuals, si escau, que hagin pogut tenir en tot l’afer les autoritats americanes, espanyoles i andorranes.