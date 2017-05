El MoraBanc vol fer bo el factor de jugar a Andorra

Dia clau. Una victòria del BC MoraBanc Andorra li permetrà allargar la sèrie. Una derrota, significarà el punt i final a la temporada. Els del Principat volen continuar amb l’idil·li mostrat aquest curs davant la seva afició i derrotar el Reial Madrid. El matx es juga avui al Poliesportiu d’Andorra a les 20.00 hores.



La derrota per 31 punts en el primer enfrontament està ben present, però s’ha de superar. Pel tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, «si no estàs bé amb un rival com el Reial Madrid, que sí que ho va estar, doncs passa el que va succeir. No vam estar fins en defensa, deixant que circulessin la pilota i que anotessin molt fàcil, no vam tenir gens d’encert, amb molt bones situacions d’atac en les quals vam tenir un desencert inusual. Hi va haver un moment al partit on això junt ens va fer entrar en desànim». Aquest és un duel clau i «no hi ha millor rival a la nostra lliga, que és campió de tot», però «és un partit per disfrutar-lo, amb moltes ganes de competir-lo bé i tenir les nostres opcions de guanyar». Peñarroya confia seguir amb la dinàmica d’enguany a casa: «Qui ha de guanyar són els jugadors, però aquí hem de tibar tots. Els que estem a la banqueta, a la graderia i amb la força de tothom hem de crear aquesta sinergia per derrotar a un rival com el Madrid.



Oliver Stevic no espera excessives variacions sobre el parquet. «No caben massa novetats ni sorpreses tàctiques», indica el serbi, i tot el que succeirà «girarà al voltant de la nostra concentració, voluntat i determinació», que mostrarà, «com respondrem a la desfeta per 31 punts de diferència. Estic segur que estem preparats per fer un molt millor partit que el vam jugar a Madrid».



Els blancs saben de la dificultat de jugar al Principat. «Durant la temporada només el Baskònia i nosaltres hem estat capaços de guanyar allí. És una pista difícil i sabem que hem de jugar millor que ells», assegura l’entrenador del Reial Madrid, Pablo Laso, ja que «juguen en un camp petit en què hi ha molt ambient perquè la gent s’involucra molt bé al partit». El MoraBanc «pressiona molt» a la seva pista, on juga «amb molta intensitat».



Recordant el matx de dimecres, «defensivament vam estar sòlids. Van començar bé el partit però vam ser capaços de mantenir el nivell d’exigència i poc a poc vam anar aconseguint un avantatge que va ser decisiu per aconseguir el primer punt», però aquest «és un altre partit diferent en què haurem d’estar concentrats des del principi».