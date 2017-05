Notícia Ld’A i DA desestimen la consulta sobre els residus El PS critica la importació de deixalles al forn incinerador La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ahir al Consell General. Autor/a: ANA/M.T.

Liberals d’Andorra (LdA) i Demòcrates per Andorra (DA) han rebutjat la proposta d’acord impulsada pel Partit Socialdemòcrata (PS) per demanar al Govern que convoqui la ciutadania a una consulta en relació a la importació de residus estrangers. La proposta, defensada ahir a la sessió del Consell General, només va rebre els vots favorables dels tres consellers del PS, de la consellera independent Sílvia Bonet i del conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi.



La consellera socialdemòcrata Rosa Gili va destacar que es plantejava la consulta perquè la població hi pugui dir la seva, ja que DA no duia en el seu programa electoral aquesta possibilitat, i va argumentar que la importació de residus per a la seva incineració a la planta de tractament de la Comella es contradiu amb la política de potenciar el reciclatge o la no generació de residus, segons informa l’ANA.



Tant des del Grup Parlamentari Liberal com des del Grup Parlamentari Demòcrata es va destacar que la importació de les 10.000 tones procedents de la Cerdanya no han de suposar cap efecte nociu per a la salut, tal com demostra un estudi disponible i, a més, van apel·lar a la solidaritat i la cooperació amb els estats veïns, que reben cada any 70.000 tones de residus procedents d’Andorra, tal com va subratllar el conseller liberal Josep Majoral.



Majoral va rebutjar la proposta del PS basant-se en quatre principis: valorització, rendiment econòmic, obligacions contretes amb els estats veïns i seguretat. El conseller liberal va subratllar el fet que Catalunya rebi un important volum de residus que el país no podria assumir en la seva gestió com, per exemple, l’amiant; va destacar que s’incrementarà la producció d’energia i es va referir als estudis que demostren que no hi haurà impacte per a la salut.



Majoral també va comentar que la planta compta amb mecanismes de control constants que permetrien aturar el funcionament si se sobrepassessin certs límits. En la mateixa línia es va expressar la consellera demòcrata Meritxell Palmitjavila, que va retreure al PS haver plantejat la proposta d’acord de manera que la ministra de Medi Ambient no pogués intervenir i per plantejar un debat molt més ampli. Gili va repetir que la planta està sobredimensionada i que la mesura va en contra d’una política que busqui el «residu zero».



Finalment, el síndic general va permetre que la ministra pogués intervenir. Sílvia Calvó va exposar que «el Govern mai prendria una decisió en contra de la salut de les persones» i va ressaltar el sistema «exhaustiu» de vigilància del centre de tractament de residus i els estudis que garantien la ubicació de la planta quan es va construir. També va acusar Gili de fer alarmisme, i la consellera socialdemòcrata va respondre que hi ha molts estudis que mostren els efectes nocius de la incineració.



Calvó va concloure que el tancament de l’abocador de la Cerdanya suposa una disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.