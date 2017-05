Una final sense la pressió europea

Com cada any, la Copa Constitució posa punt i final a la temporada futbolística. Diumenge es disputa el títol en un derbi entre el Don Denis FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma. Cap dels conjunts, en aquesta ocasió, estarà supeditat a guanyar per jugar a Europa, perquè els dos ja tenen garantit el bitllet, pel que s’espera que el matx guanyi en nivell de joc. La final es jugarà al Centre d’entrenament de la FAF a les cinc de la tarda.



El Don Denis té la possibilitat de firmar el doblet. Les últimes quatre campanyes s’ha proclamat campió de lliga, però en cap d’aquestes ocasions ha estat capaç de guanyar els dos títols. Aquest fet el volen canviar. «Els últims quatre anys tenim l’espina clavada de la Copa. A veure si en aquesta ocasió es pot aconseguir. Seria un bon colofó final» a la temporada, exposa Xaime Noguerol, jugador del Don Denis. Com a campió de lliga jugarà la Lliga de Campions, mentre que el rival ho farà a l’Europa League, pel tercer lloc a la classificació i pels finalistes que hi ha a la Copa. La circumstància d’aquesta vegada, que no hi hagi la pressió de vèncer per jugar competició internacional, «afavorirà l’espectacle. Pot ser un partit vistós entre dos equips que volen gaudir», ja que «jugar-te tota la temporada, amb l’objectiu d’anar a Europa en un partit tindria aquell punt de tensió» que pressionaria a qui necessités imperiosament la victòria.



Són dos equips que «de jugar tants partits ens coneixem massa», pel que el jugador gallec no confia que es produeixin sorpreses tàctiques sobre el terreny de joc. Espera un matx igualat que «no crec que es decideixi amb claredat, serà per petits detalls». Sobre els groc-i-negres destaca que es tracta «d’un grup molt unit, que porten anys junts, i molt compacte. No es descompon mai» i ressalta «el conjunt per sobre les individualitats».



A l’altra banda consideren que el Don Denis «surt amb avantatge» per adjudicar-se el títol, assegura Boris Antón. El davanter de la UE Santa Coloma admet que agafen amb ganes aquest partit «després d’haver fet un final de temporada bastant just, per no dir dolent, acabaríem la campanya amb dos títols», ja que al mes de setembre passat ja es van adjudicar la Supercopa, precisament amb el mateix contrincant que tindran diumenge. Els últims enfrontaments amb el seu rival ciutadà no els han acompanyat. Antón destaca que es tracta d’un «equip molt fort» i «intentarem superar totes les seves línies», tot i la dificultat que suposa, perquè «tenen dues maneres de jugar, el joc directe que els ha caracteritzat sempre, i aquest any han afegit un joc molt posicional», que fa que sigui un «partit defensivament molt difícil».



Amb aquest matx finalitza la temporada i «guanyar un títol sempre és maco» per ampliar el palmarès del club, i per encarar el mes vinent la competició europea. Precisament que tots els protagonistes ja estiguin classificats, «a nivell de joc donarà una mica més tranquil·litat als dos equips».