L'informe anual del raonador enfronta Espot i López El ministre assegura que s'estan prenent mesures per pal·liar situacions

La presentació de l’informe del Raonador del Ciutadà del 2016 a la sessió de Consell General d’ahir va tornar a posar sobre la taula el debat sobre les polítiques socials. D’aquesta manera, i davant del fet que el raonador hagi fet paleses certes qüestions com la necessitat d’un contracte marc d’arrendament, la millora dels paràmetres per a les ajudes de l’habitatge, les pensions baixes o el tracte envers als administrats, els grups parlamentaris van instar a prendre’n nota, segons exposa l’ANA.



El debat entre el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot –que va assegurar que s’ha pres nota de les recomanacions i que ja s’han començat a aplicar mesures correctores–, i el conseller del Partit Socialdemòcrata i president del grup mixt, Pere López –que va ressaltar les dificultats per les pensions baixes de la gent gran i que va recomanar al ministre que faci «una bona lectura» del document– va ser molt intens.



López va manifestar que l’informe del raonador desmunta «l’Andorra de flors i violes», mentre que Espot li va respondre que ja s’han pres mesures que donen resposta a les recomanacions. El ministre va explicar que s’han canviat els paràmetres per a les ajudes a l’habitatge, que ja s’està en la fase final de la implementació del pla director perquè el tracte dels treballadors d’Afers Socials millori –ja que va admetre que algunes vegades no era «prou deferent»– i que també s’ha iniciat el procés per a la selecció d’un psicòleg per al Centre d’Acollida d’Infants.



El conseller de Demòcrates per Andorra Marc Ballestà va qualificar d’«agosarat» que López atribuís l’augment d’expedients socials tractats pel raonador als canvis fets a la Llei de la CAAS i ho va vincular a un major coneixement de la institució. López va lamentar les respostes «tan baixes» per justificar que hi hagi més casos atesos.



D’altra banda, durant la sessió d’ahir el Consell General va aprovar amb el vot favorable de totes les forces polítiques el projecte de llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes i el projecte de llei del notariat.