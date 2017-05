Notícia Última jornada decisiva per al CF Castellciutat i l’Oliana L'equip de futbol sala va avui a Fraga i els arlequinats reben demà el Guissona L'equip del Castellciutat.

Aquest cap de setmana es juga l’última jornada de la majoria de lligues territorials de la Federació Catalana de Futbol. A la Divisió d’Honor Catalana de futbol sala, el Castellciutat encara té opcions de permanència en el partit que ha de jugar avui a les 18 hores a la pista del Carburantes Arroyo Fraga.

L’equip alturgellenc arriba a la cita en 12a posició (avantpenúltim) amb 22 punts, dos menys que l’onzè classificat, el Futsal Valls. Per això, les opcions de salvació passen per guanyar el partit de Fraga i que el Valls perdi o empati en el partit que ha de jugar a la seva pista contra el tercer classificat, el Flower Agramunt. A més a més, si guanya, el Castellciutat haurà d’esperar fins al dia següent per saber la classificació final, atès que no hi ha horari unificat i el Valls jugarà el seu partit demà. En una situació quasi calcada està, a la Tercera Catalana de futbol, el CE Oliana, que finalitza la lliga rebent el setè classificat, el Guissona, demà a les 18h, en aquest cas amb horari unificat.