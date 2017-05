Notícia Admesos tots els infants que van demanar plaça a Els Minairons La matrícula dels nous alumnes s’haurà de fer del 5 al 9 de juny

Totes les famílies urgellenques que van sol·licitar plaça per als seus fills a la Llar d’infants municipal Els Minairons de la Seu d’Urgell, dins de les dates de termini, han obtingut plaça en aquest centre d’educació de 0 a 3 anys. Segons indiquen les dades de la llista d’admesos, exclosos i empats, aprovada aquesta setmana per la Junta de Govern Local, en total s’han presentat per al curs 2017-2018 un total de 93 sol·licituds: 59 noves peticions i 34 d’infants ja escolaritzats en aquest centre.

La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Sílvia Iscla, ha afirmat que «un any més es compleix l’objectiu d’acceptar totes les preinscripcions de la llar d’infants municipal». A més a més, Iscla ha afegit que és «una molt bona notícia» que hagi augmentat el nombre de sol·licituds, «perquè significa que s’està duent a terme un bon projecte educatiu, que la feina s’està fent bé i que les millores que es van incorporant any rere any són eficients».

El període de matrícula a la Llar d’infants municipal Els Minairons per als nous alumnes va del 2 al 9 de juny. Caldrà tramitar els documents a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.