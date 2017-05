Notícia El Doctor Music ampliarà la seva superfície fins a les 140 hectàrees Alcaldes i la promotora comencen a posar les bases del festival Una edició antiga del Doctor Music Festival.

L’edició 2019 del Doctor Music Festival té previst ampliar considerablement la seva superfície als prats d’Escalarre, a la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà), i arribarà fins a les 140 hectàrees i comptarà amb cinc escenaris. Així s’ha sabut després que ho hagi avançat TV3 i confirmat l’alcalde de la Guingueta, Joan Cervós, una vegada ha finalitzada la reunió que ha tingut lloc entre alcaldes de les Valls d’Àneu, la Diputació de Lleida i representants de la promotora Dr. Music que organitza el festival. Cervós ha dit que encara no se’ls ha desvetllat el nom de cap dels artistes que actuaran en aquesta edició especial del festival però sí que s’han marcat l’objectiu de duplicar el volum d’assistents de les edicions de fa 20 anys, que van ser 30.000. Un mes abans del festival fins a 1.800 persones treballaran in situ al Pallars Sobirà, una «dada positiva» pel volum de negoci que es generarà.

L’objectiu d’ampliar en més d’un 30% la superfície del Doctor Music Festival per a l’edició especial del 2019 és la de poder duplicar el volum d’assistents de les edicions de fa 20 anys, quan es va arribar als 30.000 visitants, ja que la previsió és que d’aquí a dos anys siguin més de 60.000 els que vagin a les Valls d’Àneu per assistir als concerts.

Cervós ha explicat que la distribució de zones per tot el recinte del festival tindrà la forma de «tres anells» de manera que al nucli hi hauran els escenaris, que repetiran la distribució de les anteriors edicions, al seu voltant la zona d’acampada, i al tercer anell l’aparcament. La reunió ha servit per «posar les bases del festival» per tal que en les properes setmanes es puguin començar a «desgranar les necessitats» que requerirà la seva organització. Cervós ha remarcat que un dels elements que més preocupen al territori és el de la seguretat i per això confien en que aquest aspecte s’abordi de la manera més ràpida possible per tal que aviat estiguin enllestits els plans de gestió del festival i les administracions pertinents hi puguin donar el vistiplau. D’altra banda, Cervós ha destacat que un mes abans del festival hi haurà entre 1.500 i 1.800 persones treballant a la zona. Això «és una dada positiva», ha assegurat, ja que tota aquesta gent pernoctarà i freqüentarà molt la comarca de manera que «el sector econòmic en sortirà beneficiat».