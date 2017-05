El Cos de Policia posarà més efectius al carrer

La Policia destinarà més efectius del cos a les vies públiques per mantenir la seguretat ciutadana «que tant caracteritza el país», així ho va destacar ahir el director de la Policia, Jordi Moreno, durant la festivitat de la patrona Santa Maria Auxiliadora.



Moreno va especificar que els 31 agents nous que s’han d’incorpora al cos serviran precisament per reforçar les intervencions al carrer i per potenciar més la seguretat viària, així com per disminuir els delictes produïts per menors i el consum de substàncies tòxiques. I és que aquestes són tres de les problemàtiques que més preocupen als agents i amb les que es vol fer més incidència.



Tot i això, el director va confirmar que amb les noves incorporacions encara no es podran cobrir totes les necessitats del cos, ja que dels «31 agents, només cinc es destinaran a places de nova creació, la resta cobriran les baixes que hem anat tenint durant els darrers anys». A més, «cada cop volem estar en més llocs, volem cobrir les dues fronteres, incrementar alguns grups, fer més intervencions, donar cobertura a la nova Seu de la Justícia, a la llei del joc, etcètera, per tant, és molt probable que ens faltin més agents», va puntualitzar Moreno.



Actualment, el Cos de Policia compta amb 222 efectius, i amb les 31 noves incorporacions, s’arribarà als 253.

Una llei més rigorosa / D’altra banda, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprofitar la festivitat per fer esment de la nova llei del Cos de Policia que ja està en vigor. El ministre va especificar que amb aquesta legislació no es «tornaran a repetir casos» com el del sotsoficial Francesc Troguet, que va ser detingut per disparar contra l’edifici administratiu de la Policia. I en tot cas, «si es produeixen, no es resoldran de forma satisfactòria per als detinguts. Hi haurà les sancions oportunes i [els culpables] no sortiran tant ben parats com va sortir ell [fent referència a Troguet]».



Per tot, Espot va detallar que malgrat que amb la nova llei s’ha fet «un regim disciplinari més detallat, no es tracta d’un règim excessiu». A més, «permet sancionar aquelles conductes que no s’ajusten a la realitat i fan mal al país i al Cos de Policia».

Delictes en creixement / El ministres també va remarcar que els delictes socioeconòmics, els vinculats al blanqueig o els tecnològics i informàtics estan creixent cada cop més. Per aquest motiu, es mirarà de destinar més efectius als departaments que s’encarreguen d’aquests àmbits amb les noves incorporacions que s’esperen. I és que la voluntat «és seguir en la línia de disposar d’una Policia cada cop més proactiva i que cada cop intervé més», va puntualitzar Espot.

Més d’un milió en recursos / Finalment, Moreno va especificar que durant l’any passar «es va destinar més d’un milió d’euros» al Cos de Policia «per cobrir un seguit de materials i recursos que eren necessaris», com armilles per a tots els agents, nous vehicles, equipaments pel grup de TEDAX o un nou dispositiu de control per als arrestos domiciliaris, entre altres.