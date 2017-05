Espot creu que Andorra podria haver lluitat més contra el blanqueig

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va confirmar ahir que Andorra podria haver estat «una mica més proactiva» en la lluita contra el blanqueig de capitals. I és que el ministre creu que possiblement el país està pagant ara les mancances d’actuació del passat en relació a aquests delictes.



Tot i això, Espot va detallar que actualment el Principat s’està posant les piles en els mecanismes necessaris per enfrontar aquestes infraccions i que s’està fent «els deures» perquè casos com l’operació Rimet (on s’ha vist implicat l’exconseller de finances del Comú de Sant Julià, Joan Besolí), no tornin a posar en «entredit el bon nom d’Andorra».



Espot va fer aquestes declaracions en resposta a les preguntes dels mitjans de comunicació sobre la detenció de Besolí instants desprès a la festivitat de la patrona del Cos de Policia.

Presumpció d’innocència / D’altra banda, el ministre va remarcar que s’ha de respectar la presumpció d’innocència de l’exconseller, ja que aquest encara no ha estat condemnat. Així mateix, va detallar que el cas Rimet està judicialitzat, i que malgrat que Andorra ha col·laborat facilitant informació a la justícia espanyola, «és un afer instruït des d’Espanya, per tant, el Principat no coneix els detalls de l’operació».

Mirar al passat no és just / Desprès de reiterar que el país està incidint en la lluita contra el blanqueig, Espot va matisar que ara cal pensar en el futur i no fer una mirada «retrospectiva del passat, perquè sempre pot ser crítica». A més, el ministre va especificar que els «paràmetres d’actuació» contra el blanqueig que es demanen ara des dels organismes internacionals «no són els mateixos que fa cinc o 10 anys».



En aquest sentit, Espot va recordar que Andorra «cada cop s’està homologant més als requeriments forans» i que des de l’exterior s’està reconeixent aquest esforç.

Els fets / Besolí va ser detingut dimarts passat a Espanya dins de l’operació contra el blanqueig de capitals en què s’ha detingut l’expresident del Barça, Sandro Rosell, i la seva esposa.



L’exconseller havia estat presumptament soci de l’empresa que havia fet de tapadora per pagar 1,7 milions d’euros a la FIFA com a compensació perquè es tanqués amistosament el cas de presumpta corrupció que implicava Ricardo Teixeira, president de la Confederació Brasilera de Futbol des del 1989 fins al 2012, i l’expresident de la FIFA (1974-1998) Joao Havelange.



Actualment, Besolí i Rosell es troben en presó.