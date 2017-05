‘La flauta màgica’ commemorarà el 300è aniversari de la Gran Lògia

L’Auditori Nacional d’Andorra acollirà el proper dilluns La flauta màgica, l’última òpera de Mozart. L’acte tindrà lloc a les nou del vespre i anirà a càrrec del quartet de l’ONCA (composat per Francesc Planella, Josep Martínez, Elias Porter i Jordi Claret) i la narradora Irina Robles.



L’esdeveniment es farà per celebrar el 300è aniversari de la creació de la Gran Lògia Unida d’Anglaterra, que es commemorarà arreu del món. Per tant, els diferents països faran conferències, reunions i concerts per festejar dit dia, i Andorra ho farà amb una selecció musical i textos de narració d’un dels creadors més famosos de la història.

‘La flauta màgica’ / L’obra La flauta màgica és una ficció situada fora del temps i de l’espai, en la qual se simbolitzen els grans temes del destí humà mitjançant un argument inspirat en els valors maçònics i també en l’amor.

La història / La composició narra la història del príncep Tamino, que mentre es perseguit per una serp, tres dames el salven i li mostren el retrat de Pamina, filla de la Reina de la Nit i presonera de Sarastro, el seu pare. Juntament amb l’ocellaire Papageno i amb una flauta màgica, Tamino es posa en camí per salvar Pamina.



Un cop que els dos joves (Tamino i Pamina) es troben i arriben al regne de Sarastro, descobreixen que han estat enganyats per la Reina de la Nit i que el rei no és malvat, sinó just i savi. Llavors, per ser admesos al nou regne, els protagonistes han de passar tres viatges iniciàtics, que finalment són superats amb l’ajuda de la flauta màgica. I un cop junts i enamorats, troben la veritat.

Solidaritat / L’acte de dilluns ha estat organitzat per l’associació cultural Cercle Ramon Lllull, que destinarà els beneficis de l’obra a la Creu Roja Andorrana. L’entrada té un cost de 10 euros i també hi haurà la possibilitat de pagar fila zero pel mateix import.