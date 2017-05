La fiscalia vol tres anys de presó ferms per a un home que venia cocaïna

El ministeri fiscal va demanar ahir tres anys de presó ferma per a un home de la Seu d’Urgell que venia cocaïna al Principat.



La Policia va enxampar l’acusat, de 38 anys, amb 24,5 grams de cocaïna el 28 de maig del 2016. L’home va relatar ahir davant del Tribunal de Corts que aquell dia va pujar al Principat amb la droga. En concret, en el país venia a dos germans i diu que un li va demanar 10 grams i l’altre 13, però que en principi només ho anava a recollir un dels dos.



Llavors van quedar en el pàrquing d’un centre comercial de Sant Julià de Lòria, on el va enxampar la Policia. Els agents van explicar que com que era el dia de Canòlich el centre comercial estava tancat, per la qual cosa els va sorprendre que hi hagués dos cotxes aparcats. Llavors van anar fins allà i van avisar a una unitat canina. El gos marcava com si hagués droga al vehicle, però no la localitzava perquè hi havia molt de vent i van decidir anar a la frontera del riu Runner. Allà, l’home els va entregar tres grams i els hi va dir que era per a consum propi. A més, al comprador li van enxampar 340 euros i va confessar que anava a adquirir deu grams, per la qual cosa la quantitat entregada per l’acusat no els quadrava als agents. Finalment, van desplaçar el vehicle i el detingut fins al despatx de la Policia i allà el gos va trobar la droga, que estava amagada darrere del voltant. En concret, van trobar dues bosses d’uns deu grams cada una. El detingut portava a sobre 24,5 grams.



A més de la presó, la fiscalia també reclama que se’l condemni amb una multa de 4.000 euros, que se li decomissi el vehicle amb el que va perpetrar el delicte, i l’expulsió definitiva del Principat.



L’acusat, que porta un any en presó condicional, va reconèixer els fets i es va mostra penedit. Va explicar que tenia un bar a la Seu d’Urgell que no va funcionar i va tancar, per la qual cosa es va endeutar. Com que no trobava feina i el sou de la seva dona no era suficient per mantenir la família, ja que tenen una filla, va optar per vendre droga. La defensa va explicar que en cap cas es va enriquir amb el tràfic perquè venia petites quantitats i va ressaltar que l’home estava penedit. Per això, va demanar que la presó sigui de dos anys i mig i només un d’ells ferm, que ja hauria complert amb la provisional. També va argumentar que no se li decomissi el vehicle perquè el pot necessitar si troba una feina i s’ha de desplaçar per l’Alt Urgell.



Jutjat un home que va fer d’intermediari per comprar droga / El Tribunal de Corts va jutjar ahir a un home que va fer d’intermediari entre una persona que volia comprar cocaïna i el camell, un home de la Seu d’Urgell, que ahir també va ser jutjat per intentar vendre més de 24 grams d’aquesta droga en el Principat. L’acusat va explicar en el judici que estava amb el seu amic a la Seu d’ Urgell quan aquest li va dir que volia consumir cocaïna. Llavors aquest li exposar que coneixia una persona que li podia vendre, però que no tenia el telèfon. Finalment, però, es van trobar una tercera persona pel carrer que els hi va donar el telèfon. Després d’això van quedar amb l’individu i aquest va vendre la droga al seu amic. D’altra banda, un altre dia, l’acusat es va trobar el camell a Andorra i li va pagar 50 euros que el seu amic li va dir que li devia. El ministeri fiscal entén que aquests diners serien de la droga, perquè és el preu que té un gram de cocaïna al mercat. «No sé de què se’ls devia, no li vaig preguntar», va dir ahir l’acusat. L’acusació va demanar deu mesos de presó condicional, amb una suspensió de condemna de quatre anys, per facilitar la transacció de la venda de cocaïna. En canvi, la defensa va reclamar l’absolució i, a més, va argumentar que si hi va haver delicte, aquest es va produir fora del Principat ja que els fets van tenir lloc a la Seu d’’Urgell.