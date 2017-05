El somni continuarà

La temporada no ha acabat per al MoraBanc perquè té en el Poliesportiu un fortí on la gent empeny com en pocs altres pavellons i transforma un equip en poderós fins el punt que tot un Reial Madrid va sortir escalfat d’allà. La victòria dels tricolors va ser inqüestionable amb un joc coral que ni el favorit per aixecar el títol va ser capaç de frenar. 89-77 que iguala l’eliminatòria en una nit de festa, d’aquelles que posen la pell de gallina.



Com és habitual al temple andorrà –ple fins a la bandera amb la millor entrada de la temporada–, Navarro i companyia van sortir a la pista a totes. Amb energia, amb pressió individual, amb sacrifici i solidaritat en les ajudes evitant les connexions amb Ayón... Però va fallar en atac. I això va traduir-se en què en Madrid dugués, d’entrada, la iniciativa a l’electrònic en un partit igualat gràcies a l’encert dels superclasses Llull i Randolph, que van anotar 11 dels 16 punts del seu equip.



El problema tricolor, però, va tenir cura ben aviat. Shermadini, sempre un malson per al Madrid –en els quatre partits anteriors contra els blancs aquesta temporada havia fet una mitjana de més de 20 punts–, va tirar del carro per seguir el rastre dels de Laso i també per maquillar el 3 d’11 en tirs de 2 del MoraBanc als primers deu minuts.



El Madrid va fer un intent de canvi de ritme i es va escapar fins el 9-14 quan faltaven dos minuts per a l’acabament del primer quart però Peñarroya va tallar la possible hemorràgia amb un temps mort i a la continuació Stevic, Albicy i Walker amb un triple van tancar l’acte inicial a temps per empatar (16-16) i amb bones sensacions.



Perquè els tricolors s’havien tret de sobre els nervis inicials i començaven a sentir-se còmodes al parquet. A l’altra banda, al Madrid li va donar per atipar-se a triples i li va agafar una indigestió. Doncic, Llull, Rudy, Reyes, Carroll... Ni un encertava. I el parcial va acabar caient amb Shermadini agafant aire a la banqueta. Stevic, Jelínek i Schreiner amb un triple van fer pujar el 26-18 que obligava Laso a demanar temps mort.



El Madrid es va refer amb una polèmica personal de Jelínek a Carroll i posterior antiesportiva. Quatre lliures i banda que posava el marcador en un de nou igualat 28-26. Gairebé fins el descans va haver-hi intercanvi de cops i alternances contínues en el marcador. Gairebé, perquè a falta de cinc segons Llull va anotar dos tirs lliures que tornaven a posar per davant el Madrid (35-36), Shermadini la va posar en joc despistat, Ayón la va robar i sobre la botzina va encertar amb un triple que deixava la parròquia local consternada. De tenir l’última i de la possibilitat de poder arribar al descans per davant a un 35-39 real per una badada tot i el 3 de 15 en triples.



Cap problema. A aplicar-se en defensa a la represa, pilotes a l’MVP –com així el corejava el Poliesportiu– i el georgià va respondre amb set punts en tres minuts. El Madrid estava absent i Walker i Albicy fer tocar fons al Madrid (54-45, minut 25).



D’entrada, el temps mort demanat per Laso va servir per aturar un MoraBanc que tenia a tothom on fire. Després va aparèixer Carroll per anotar sis punts seguits i posar el Madrid a tir de cinc (60-55, minut 28). Llavors va ser Peñarroya el que va demanar temps mort i a la sortida, Albicy, que ho estava fent tot bé, va liderar un nou parcial que va culminar amb un 2+1 de Shermadini que tancava el tercer quart amb el MoraBanc 10 amunt (69-59).



Triple d’Antetokounmpo per estrenar el darrer quart. Els de Peñarroya no podien començar millor. Superats els dos minuts i mig el Madrid encara no havia anotat. Va trencar el defalliment Doncic amb dos lliures, però amb un joc coral que sempre rematava Stevic, el MoraBanc se’n va anar al 77-61.



Temps mort i sis minuts per endavant. El Madrid no gastava més de deu segons en les possessions. Volia remuntar. I no fallava, cert, però és que el MoraBanc responia a tot. Tampoc fallava una. En qüestió de dos minuts el tempteig es va transformar en un 86-68. Quedaven tres minuts. L’empat en la eliminatòria semblava un fet tot i que Nocioni es resistia i va anotar set punts seguits. El MoraBanc, però, va saber estirar fins el límit les seves possessions i amb allò va tenir prou per continuar vivint aquest somni. Madrid dictarà sentència.





Peñarroya: «La gent ha marxat entusiasmada»

«No cal que digui gaire cosa», va apuntar Peñarroya per iniciar la compareixença. «Hem estat molt temps en categories baixes, fa set anys vaig agafar l’equip a Leb Plata i avui hem guanyat un partit de Play-off al Madrid. Amb això està tot dit», va rematar. La clau? «Ha fallat molts tirs, nosaltres també, però el nostre nivell defensiu ha estat clau. Hem esperat el moment d’encert i quan ha arribat hem agafat una distància que aquest cop sí hem sabut mantenir», va resumir abans de rendir-se a l’afició: «La gent ha sortit d’aquí entusiasmada. Hem de gaudir aquest triomf i a l’equip ens toca preparar-nos per fer un bon partit a Madrid».