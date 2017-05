Ferran Teixidó és setè a Zegama

Ferran Teixidó va aconseguir una meritòria setena posició a la tercera prova de la Copa del Món verticals, la mítica Zegama-Aizkorri que es va disputar ahir al País Basc.



Així doncs, el representant de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) d’aquesta modalitat de les curses de muntanya –es va perdre la primera, la Trentapassi– va repetir el resultat de la Transvulcània i suma 62 punts més que amb tota probabilitat el fan passar de la tretzena plaça al top-ten.



La d’ahir va ser una cursa esgotadora per a tots els participants. Calia sortir de la plaça de Zegama per recórrer 2.200 metres en un màxim de 25 minuts, on els esperava la sortida cronometrada a Arriaundi, a 505 metres d’altitud. Per davant quedaven 3 quilòmetres de distància i 1.015 metres de desnivell positiu fins a Iraule, a 1.520 metres. Si el perfil ja és dur per sí sol, aquest va venir acompanyat d’una forta calor en un terreny més habituat al fred, la pluja i el fang que tanta presència havia tingut en anteriors edicions.



Això va multiplicar la duresa, tot i que el terreny era més adequat per anar ràpid, com demostren els temps dels dos primers, que van rebaixar la plusmarca de la prova.



En la categoria masculina va ser el noruec Stian Angermund el que va guanyar, amb una marca de 34.55 que supera en gairebé dos minuts l’antic rècord, aconseguit l’any passat per Iban Murua. En noies la més ràpida va ser la catalana Laura Orgué, amb un temps de 41.40 que rebaixa en quatre minuts el rècord de Maite Maiora, també al 2016 (45.43).



Teixidó, gairebé sempre movent-se entre el cinquè i el vuitè lloc, va finalitzar amb un registre de 37.52, a gairebé tres minuts del primer.

La pròxima cursa del circuit vertical serà el divendres, 2 de juny vinent, la Santana Vertical Kilometer a l’illa de Madeira.

Els germans Casal, a la marató / Els germans Casal agafaran demà el relleu de Ferran Teixidó a la Zegama Aizkorri amb la disputa de la marató, prova puntuable per a la Copa del Món Sky Classic, a la qual Òscar ocupa la cinquena posició amb 68 punts i Marc la setena amb 62 després de la disputa de la primera carrera, la Yading Skyrun, el 2 de maig passat a Sichuan (Xina).



Els dos representants de la Federació Andorrana de Muntanyisme s’enfrontaran demà a una cursa de 42,195 quilòmetres de distància amb 5.472 metres de desnivell acumulat i un recorregut de mitja muntanya pel massís d’Aratz i la Serra d’Aizkorri que inclou quatre dels cims més alts del País Basc. De Zegama, a 296 metres sobre el nivell del mar, la cursa anirà direcció Otzaurte (652 m.) i a partir de llavors un tram de camins de muntanya i zones escarpades de roca que fan definir el traçat com tècnic i de gran dificultat. La sortida serà a les nou del matí.