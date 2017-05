Notícia El PDeCAT demana 7,5 milions d’euros a l’Estat per a l’Alt Urgell El partit ha presentat esmenes amb l’objectiu de reactivar econòmicament el territori Albert Batalla, Mayte Rivero i Jesús Fierro.

La senadora del PDeCAT a les Corts espanyoles, Mayte Rivero, ha presentat esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat valorades en 7,5 milions d’euros amb l’objectiu de tirar endavant projectes i accions concretes per al desenvolupament econòmic i la promoció de la comarca de l’Alt Urgell. Les peticions s’han plantejat d’acord amb les prioritats que ha fet arribar el territori a la senadora demòcrata i també presidenta del PDeCAT a l’Alt Pirineu.

El contingut i la motivació d’aquestes inversions han estats exposats per la senadora; el diputat al Parlament de Catalunya i alcalde urgellenc, Albert Batalla, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro.

Tots ells han detallat la feina que el PDeCAT ha fet al territori per traslladar els projectes prioritaris que cal posar en marxa «per millorar la competitivitat i promoció patrimonial», i han subratllat que «als 7,5 milions que suma aquest apartat, cal afegir-hi els més de 40 milions que l’Estat ha de pagar encara de les compensacions per la construcció del pantà de Rialb».

Per a Rivero «els pressupostos espanyols, tal com estan plantejats, no atenen les necessitats del país, ni del Pirineu ni de l’Alt Urgell». En aquest sentit, la política pirinenca assegura que «mentre aquest l’Estat sigui el nostre, continuarem demanant que es faci càrrec de les seves obligacions vers casa nostra». Rivero també ha volgut incidir en el fet que «les esmenes presentades responen a incompliments i a la desatenció permanent en matèries que són de competència estatal».

Bona part de les esmenes del PDeCAT reclamen partides per a la implementació de projectes a la Seu d’Urgell, amb un import de cinc milions d’euros, als quals se sumen els 2,3 milions plantejats per a dues iniciatives d’abast comarcal. Finalment, també es planteja una petició de 200.000 euros per a les obres de millora de la seguretat de l’N-145, entre la capital alturgellenca i Andorra. Aquesta darrera mesura posa sobre la taula la necessitat de pintar bandes rugoses per evitar que els cotxes envaeixin el carril contrari.



Centre Històric / El gruix inicial de la inversió reclamada també persegueix la posada en marxa d’un programa d’inversió, restauració i dinamització del Centre Històric de la ciutat (dos milions) i hi ha una esmena de mig milió d’euros per a la implementació de la segona fase del projecte La Seu Medieval.

El gruix de les sol·licituds presentades recull un segon grup d’iniciatives, dins l’àmbit de la promoció econòmica i de desenvolupament, per als quals es reclama una dotació pressupostària per part de l’Estat d’un milió per a la implementació del Pla Smart City i 30.000 euros per a la Fira de Sant Ermengol. El diputat i alcalde urgellenc, Albert Batalla, remarca que s’encaminen «a aconseguir l’atractiu comercial i patrimonial que volem per a la Seu».

El tercer bloc té l’objectiu de potenciar i desenvolupar el Parc del Segre com a infraestructura esportiva de referència i contempla una esmena d’un milió en projectes de modernització i millora de les instal·lacions de cara al Campionat del Món de Piragüisme del 2019. Paral·lelament, s’han plantejat esmenes per al funcionament i manteniment del Centre de Tecnificació Esportiva de Piragüisme i per a l’activitat de l’equip de piragüisme en la modalitat d’eslàlom (150.000 euros, respectivament).

Un darrer àmbit, que ascendeix a 3,3 milions, el formen les esmenes presentades per fer possible el desenvolupament del Programa de Desenvolupament Rural Comarcal (dos milions) i per al projecte Camina Pirineus (300.000 euros), que es promou des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Fierro ha denunciat «la situació d’infrafinançament al qual estan sotmeses des de fa anys algunes institucions, fet que impossibilita l’accés a recursos per finançar projectes de territori». En l’àmbit del Pirineu s’ha presentat 100 esmenes, per un valor de 200 milions d’euros, en què destaca la millora de l’N-230, l’260 i l’N-152.