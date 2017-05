Notícia Jornet repeteix ascens amb un rècord de 17 hores L’alpinista català fa el cim de l'Everest sense oxigen artificial ni cordes fixes L’alpinista a l’Everest, fa una setmana. Autor/a: EQUIP DE KILIAN JORNET

Per segona vegada en la mateixa setmana, l’esportista català Kilian Jornet va fer el cim de l’Everest sense oxigen artificial ni cordes fixes amb un temps rècord de 17 hores, segons ha informat el seu equip en les xarxes socials.

L’ascens es va produir des del camp base avançat (6.500 metres) i en un dia amb molt de vent. Per a això va invertir 17 hores, un temps que sis dies enrere va ser de 26 hores comptabilitzat des del monestir de Rongbuk, a 5.100 metres.

Amb l’Everest, Kilian Jornet culmina el seu projecte personal Summits of My Life (Cims de la meva vida) que li ha permès viatjar per tot el món intentant establir rècords d’ascens en algunes de les muntanyes més icòniques del planeta.

Va començar a la serralada del Mont Blanc el 2012 i des de llavors ha escalat muntanyes a Europa (Mont Blanc i Cervino), a Amèrica del Nord (Denali) i a Amèrica del Sud (Aconcagua).

«Estic molt emocionat d’haver pogut fer el cim una altra vegada. Avui m’he trobat bé encara que feia molt de vent i m’ha costat bastant avançar», va dir Kilian Jornet, en declaracions difoses pel seu equip. L’escalador va assegurar que «fer dues vegades cim a l’Everest en una setmana i sense oxigen estableix una nova línia de possibilitats en alpinisme».