Notícia Bonet amenaça en portar Bartumeu a la Fiscalia si SDP la denuncia La formació manté que els 11.000 euros estan avalats per un conveni La consellera independent, Sílvia Bonet, al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera independent, Sílvia Bonet, alerta que està «analitzant» els honoraris per 11.000 euros que figuren a la comptabilitat d’SDP i que «podrien ser» d’informes del president del partit, Jaume Bartumeu. En cas que els progressistes finalment portin a Bonet a la Fiscalia per les «irregularitats detectades», la parlamentària amenaça en «actuar en conseqüència» i també acudir al Ministeri Públic perquè «busqui proves» a les seves sospites. En tot cas, recalca, «el que m’agradaria és trobar una solució conciliadora i seure’ns tots plegats per aclarir els números».



En resposta a aquestes acusacions, des d’SDP es manté que «el pagament sospitós que diu Bonet està avalat per un conveni signat pel portaveu del partit al Consell General i el Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata (CERES)». Sostenen que la fins no fa gaire afiliada al seu partit «està equivocada» i que «les seves sospites són infundades i injurioses».



Preguntada sobre si està espantada pel fet que puguin portar-la a la Fiscalia per malversació de fons, Bonet indica que «no em farà gens de gràcia perquè penso que ho hauríem pogut arreglar entre nosaltres» però argumenta que els sobres amb els diners estaven al despatx d’SDP «i no a casa meva» i que, per tant, «jo entenia que ja formaven part del partit, eren fons de caixa». A més, la consellera apunta que «em sembla que el Víctor [Naudi] sabia que els sobres estaven allà». Ara, opina, «sembla que té amnèsia [Naudi] i que no recorda gaires coses». Amb tot, reconeix que «va ser un error no ingressar tots els sobres» però assegura que «no va ser amb malícia».



Bonet afirma que els seus excompanys de formació «estan incontrolats». «Estan posant el focus contra mi perquè no el posin contra ells però jo no sóc la que ha fet un pagament d’11.000 euros», sentència. La parlamentària considera que és «víctima d’un complot per desprestigiar-me i que marxi perquè pugui entrar el següent de la llista d’SDP».



Pel que fa als pagaments i a les irregularitats de les quals se l’acusa, la consellera insisteix que «la pregunta que ens hem de fer és per quin motiu no em van deixar acabalar la comptabilitat». Al seu entendre, «no se m’ha donat l’oportunitat de presentar els comptes com cal» i assegura que «no entenc aquesta manera de fer».



Renúncia a ple temps / Sobre la renuncia a seguir al Consell General a ple temps, Bonet assegura que la decisió respon al «casament». «Estic cansada i no he de perquè fer passar aquest mal moment al Consell General perquè la institució va per davant de nosaltres», afirma. No plega, exposa, «perquè semblaria que els dono la raó». A més, «no tinc clar que si plego em deixaran en pau, crec que seguiran perseguint-me».