Notícia Illa Carlemany aplega la 1a cursa de simuladors Una vintena de persones participen a la competició de cotxes virtual Un dels participants. Autor/a: ANA / J.R.

El vestíbul del centre comercial illa Carlemany va ser ahir al matí l’escenari, de la primera competició de simuladors de cotxes al circuit indoor que s’ha muntat a les instal·lacions d’Escaldes-Engordany i organitzades per VR Experience Zone.



Una vintena de joves van participar durant el cap de setmana en els entrenaments i les classificatòries, que van permetre als quatre finalistes disputar-se ahir el lloc a Silverstone. La prova definitiva consistia en realitzar una quinzena de voltes al circuit virtual. Un xassís complet, un volant professional i uns auriculars sense fils d’alta gamma, van ser els tres premis que es van atorgar als guanyadors de la competició.



Un dels organitzadors de l’activitat, David Hidalgo, es va mostrar satisfet per la bona acceptació que va tenir la iniciativa. En aquest sentit, va declarar que «tots els pilots ens han demanat quan farem el pròxim esdeveniment». En aquest sentit, des de les xarxes socials també es va celebrar que no només participessin professionals al torneig, sinó que els més petits també hi tinguessin interès.