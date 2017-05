Notícia El nen que va patir un accident a les Abelletes està fora de perill L'Hospital de Vall d'Hebron informa que en un parell de dies pot rebre l'alta El Grup de Rescat de Muntanya Autor/a: SERGI LÒPEZ

L’estany de les Abelletes va ser l’escenari dissabte d’un accident, «que podia haver estat fatídic», segons va assenyalar el cap de guàrdia del servei de bombers. I és que un nen d’uns 10 anys va patir diverses contusions al cap i la cama en caure per una tartera situada entre el Pic de les Abelletes i l’estany. El jove i el seu pare haurien decidit realitzar una ruta senderista, mentre la seva mare i els germans romanien a l’estany. Instants després, els crits de socors del pare van alertar a la mare, que va trucar al servei de bombers. El Grup de Rescat de Muntanya va intervenir en una zona de «difícil accés», segons el cap de guàrdia, per tal d’estabilitzar el nen. Malgrat la dificultat, el pare va aconseguir arribar fins on es trobava el menor i també va alertar els serveis d’emergència. L’alta presència de roques i la gran quantitat de metres que va recorre el jove en caure van provocar patís diverses contusions. El nen va ser traslladat a l’hospital de la Vall d’Hebron estable, però crític, on va ser operat de diversos traumatismes. Segons va informar l’hospital ahir, el menor es troba fora de perill i en un parell de dies podria rebre l’alta.