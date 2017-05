Notícia Ribó assegura que s’han captat inversors El president de la Fiabci explica que el món ha pogut conèixer Andorra

El 68è Congrés Mundial de la Federació Internacional d’Agents Immobiliaris (Fiabci) que s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acabar ahir. El president de la Fiabci Andorra, Jordi Ribó, va voler avaluar com ha anat l’experiència de ser el país amfitrió del congrés. Segons Ribó, Andorra és un país atractiu pels inversors, però cal explicar-ho i «aquests congressos serveixen per explicar qui som i cap on volem anar».

El màxim exponent de la Fiabci a Andorra va valorar molt positivament el pas del congrés pel Principat, ja que el fet que hi hagin assistit persones de 45 nacionalitats diferents «significa que el món ens ha conegut i ens hem posicionat al mapa». Ribó va indicar que els propers passos que ha de seguir el sector immobiliari són continuar amb la promoció a l’exterior i «anar construint ponts amb diferents associacions d’arreu del món».

Ribó també va destacar la implicació de les empreses andorranes en el congrés: «Han pogut explicar què és l’Smart Country i quin és el país que volem al futur», alhora que han pogut fer negocis. El president de la Fiabci a Andorra va assegurar que els agents immobiliaris del país estan molt satisfets amb l’experiència d’acollir el congrés perquè els ha facilitat el networking amb els inversors.