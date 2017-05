Notícia Exhaurides les entrades per veure Jarabe de Palo Pau Donés continua als escenaris la seva lluita contra al càncer Imatge promocional de la gira de Jarabe de Palo. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Auditori Nacional estarà ple fins a la bandera per assistir a l’esperat retorn de Pau Donés als escenaris. El compositor, que fa dos anys que lluita contra el càncer, no ha volgut suspendre la gira de celebració dels seus 50 anys i dues dècades de la banda, i aquest dijous, primer de juny, aterra a Ordino amb l’espectacle 50 palos, títol homònim del seu onzè àlbum d’estudi.



Per a l’ocasió, el grup ha despullat 21 dels seus temes per ser interpretats en estat pur, tan sols amb piano, veu, violoncel i contrabaix. I els acompanyen amb una nova cançó: Humo, una cançó d’amor dedicada a la vida. Per presentar el doble CD, Jarabe de Palo proposa una posada en escena neta, en què la música estarà decorada amb imatges. La intenció és estar més a prop que mai, quatre músics tocant cançons de Jarabe gairebé tal com van veure la llum, mostrar l’essència dels temes, per deixar espai als matisos i a la imaginació.



Principalment coneguts pels seus èxits La flaca, Depende i Bonito, Jarabe de Palo és un grup de rock espanyol de fama internacional. Són creadors fins i tot de la seva pròpia discogràfica, la Tronco Records, sota la qual van publicar el seu àlbum Orquesta reciclando, que els va fer guanyadors d’un Grammy Llatí. La banda ha comptat amb la col·laboració d’artistes com Antonio Vega, Jovanotti, Celia Cruz, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Antonio Orozco i Carlos Tarque.