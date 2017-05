La UE revalida el títol de campió de Copa amb un gol de Bernat en una contra perfecta

La UE Santa Coloma va revalidar ahir el títol de campió de la Copa Constitució gràcies a un gol de Víctor Bernat en un contraatac de manual en una final contra el Don Denis amb l’al·licient de ser també el derbi colomenc.



Com és habitual en aquestes finals, tots dos equips van sortir a la gespa amb certa contenció. Mirant més de no encaixar que no pas de buscar la porteria contrària. Però també és cert que es tracta dels dos equips que més en forma han acabat la temporada, amb jugadors que en un obrir i tancar d’ulls poden fer molt mal. És el cas de l’únic gol de la primera part. El Don Denis atacava a tres quarts de camp, però Àlex Martínez va recuperar la pilota per a la UE, va avançar uns metres, la va tirar en profunditat i Bernat, de primeres i dins de l’àrea, la va rematar mossegada per batre Eloy per sota de les cames. En sis o set segons.



El 0-1 arribava al minut 25. Un detall declinava la balança a favor del defensor del títol en un partit fins llavors igualat. La UE va tenir la primera ocasió d’inaugurar el marcador de l’Estadi Nacional al minut 9, a la sortida d’un córner tret per Jordi Rubio que al primer pal van rematar entre Ruiz i Boris en semierrada, alta.



Sosa, per la banda dreta, estava sent un malson per al seu marcador Maneiro i després d’un parell d’incursions sense conseqüències, al minut 21 va servir a Ilde a dins l’àrea, que va rematar fora.



Ja amb el 0-1, el campió de Lliga va gaudir d’un parell d’ocasions més abans del descans per empatar. A la mitja hora Ilde va assistir en llarg a Sosa, que va fer un control-barret sobre Maneiro dins l’àrea però molt escorat a la dreta va rematar a peus de Periández. Al minut 44 va provar fortuna Noguerol des d’uns 30 metres, però el meta de la UE va blocar sense problemes instants abans de la mitja part.



A la represa, el Don Denis no va variar el sistema, però sí va jugar amb més profunditat contra una UE arreplegada, renunciant a la pilota i seleccionant els seus contraatacs a comptagotes. Això es va traduir en un partit més obert i unes quantes ocasions ben clares. Al 50 la va tenir Fité, en un rebuts a la sortida d’un córner que va anar a parar a la frontal i el lateral va xutar de primeres, als núvols.



Cinc minuts després, Capdevila va treure una falta des del flanc esquerre i Ilde, que entrava com un obús, va rematar des del punt de penal alt i al 63, en una pilota perduda per la UE a tres quarts de camp, Riera va tocar-la a Xaime, que el doblava, i de primeres va xutar sec, fort i alt al primer pal, però Periánez va treure una mà que ben bé valia el títol.

Salomó, al pal / Però els d’Emiliano, en la primera aproximació que van tenir a la segona part, no van marcar el segon de miracle. Salomó va protagonitzar un eslàlom que hauria signat el mateix Messi. Va seure Pedro Santos, Ilde i Eoy, però a porta buida va finalitzar al pal.



Tocava patir més perquè el Don Denis va insistir de totes les maneres possibles en l’empat, ara amb Ilde en punta amb Riera. Periánez va seguir amb el seu recital d’aturades. Al minut 70 va tornar a salvar els mobles en un mà a mà amb Xaime, de nou escorat a la dreta que va xutar ras al pal llarg i es va trobar amb la cama del meta de la UE. L’esforç començava a passar factura i el Don Denis ho va intentar fins i tot amb Eloy pujant a rematar, com contra el Banants, en un córner al descompte. Però aquesta vegada no va haver-hi miracle.

Emiliano González: «Aquest títol és el meu millor comiat»

L’estratègia ideada per Emiliano va sortir a la perfecció, tal i com va apuntar a l’acabament del partit: «Hem preparat durant la setmana esperar-los enrere i aprofitar la velocitat de Bernat o Salomó per marcar algun gol i així ha estat». El tècnic de la UE va explicar que obligava a aquest joc «el potencial d’un rival que ha estat quatre vegades campió de lliga» i no va amagar que «ens han posat en molts problemes però hem sabut patir i hem estat els justos campions». La UE acaba la temporada amb una Supercopa, un tercer lloc que val jugar l’Europa League i la Copa, un títol que suposa «el meu millor comiat». Plega? «No, m’obliguen», va sentenciar.

L’FC Ordino venç el Penya Encarnada 2-0 al primer partit

L’Assegurances Generals FC Ordino es va imposar per 2-0 contra el Penya Encarnada d’Andorra en el primer partit de la promoció per l’ascens a Primera Divisió. L’equip que dirigeix Francisco Domingo va fer, doncs, un pas de gegant per mantenir-se a la categoria contra el subcampió de Segona. La transcendència del partit no va passar desapercebuda a la gespa, ja que l’àrbitre va mostrar fins a set targetes grogues i una de vermella directa, a l’ordinenc Dani Albes. Va ser quan els de Domingo ja havien marcat els dos gols, d’Aaron Parra al minut 37 i de Walter Gómez al 80.