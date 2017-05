Cardelús abandona per una avaria a Donington

Xavi Cardelús no ha poder completar la cursa del Campionat del Món de Supersport que es va disputat ahir al circuit britànic de Donington a causa d’una avaria.



El pilot andorrà sortia molt endarrerit a la graella, però a la primera volta ja havia superat tres rivals i amb un registre de 1:34.686, un segon més ràpid que la seva volta ràpida als entrenaments cronometrats. A la segona volta va avançar dos pilots més però al revolt d’entrada a la recta d’arribada per iniciar la tercera volta va trencar-se el motor de la seva MV Agusta F3 i es va veure obligat a abandonar. Aquesta avaria va provocar que la moto del pilot del Race Department ATK#25 deixés oli a la pista i la direcció de cursa es va veure obligada a mostrar bandera vermella.



La gravetat del problema mecànic va tenir com a conseqüència que els tècnics de la formació de Cardelús no tinguessin temps material de reparar la seva moto de cara a la segona sortida i, d’aquesta manera, es va quedar sense poder córrer.



Cardelús va admetre viure un cap de setmana lluny de les seves espectatives: «Decididament no ha estat afortunat. Tot i sortir molt endarrerit, estava decidit a recuperar posicions el més aviat possible i abans de completar la segona volta, ja havia superat cinc pilots. Em sap greu, però les avaries també formen part de les curses i no podem fer res per evitar-les. Volia fer un bon paper per oblidar el mal dia d’ahir [dissabte] amb la caiguda i els problemes físics producte del cop al cap que em va fer aturar als entrenaments classificatoris, però no ha estat possible. No obstant, el cap de setmana ha servit per sumar més experiència i continuar creixent al Mundial de Supersport», va comentar.