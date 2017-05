La 4a marxa popular Marc G.G. aplega 650 persones

La quarta marxa popular organitzada per l’associació Marc G. G. va reunir diumenge passat més de 650 persones. Segons va destacar ahir la seva presidenta, Rosa Galobardes, la jornada va ser tot un «èxit». I és que malgrat que no es van acabar de vendre totes les samarretes, els ciutadans i comerços «es van bolcar» amb la marxa, doncs «vam comptar amb més de 50 premis cedits per diferents establiments i la presència de Quelcom i d’una filmació».



Les samarretes que han sobrat es podran comprar a través del facebook de l’associació o de les botigues Viladomat a partir de la setmana que ve. El preu inicial «era de vuit euros amb el dorsal, però ja mirarem de vendre-les a un preu més baix i potser amb alguna bossa d’acompanyament, ja ho veurem», va detallar Galobardes.

Properes edicions / Tot i això, la presidenta va puntualitzar que el fet que la marxa coincidís o fos propera a altres caminades i esdeveniments esportius, com la cursa de la illa, es va notar una mica, «ja que no em tingut tota la participació que esperàvem». Per aquest motiu, l’any que ve «segurament avançarem la marxa».

Més visió / Galobardes també va destacar que la voluntat és seguir endavant amb l’associació i poder «arribar cada cop a més gent, perquè som l’única associació de dol al Principat i voltants, doncs tenim persones de la Seu d’Urgell o Puigcerdà que contacten amb nosaltres perquè no tenen una altra entitat on anar».