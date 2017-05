El Mercat Medieval de La Seu aposta per la gastronomia

La Seu d’Urgell ho té tot a punt per celebrar la setzena edició del Mercat Medieval dels Canonges, que tindrà lloc aquest cap de setmana.

L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va voler remarcat ahir durant la presentació del mercat el caràcter «singular» que presenta aquest esdeveniment que porta celebrant-se de manera ininterrompuda. «Són 16 anys ja de Mercat Medieval, per tant una activitat cultural, turística i comercial de la nostra ciutat totalment consolidada, amb una estructura ben definida des de fa anys, i ubicada tal com diu el seu nom, al carrer dels Canonges, espina dorsal de la Seu medieval», va afegir Batalla.



Batalla també va destacar la importància que té la ubicació del Mercat Medieval dels Canonges, que té com a objectiu impulsar i promocionar el programa de La Seu Medieval, un element de promoció turística potent que funciona des de fa més d’un any. L’alcalde va matisar que se celebra a la zona més antiga, al carrer medieval per excel·lència que és el carrer dels Canonges i espais adjacents, sent un mercat que encaixa perfectament amb l’entorn medieval de la nostra ciutat», tot remarcant l’autenticitat d’aquest esdeveniment medieval.

Novetats / Pel que fa a les novetats d’enguany, el consistori urgellenc va informar que s’oferiran menges medievals, hi haurà una taverna medieval i es podrà realitzar tir amb arc.



La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, va explicar que les menges medievals és una nova aposta treballada des de l’Espai Ermengol, amb la col·laboració de Turisme Seu, que sorgeix del projecte turístic La Seu Medieval, i que engega en aquesta setzena edició del Mercat Medieval dels Canonges. «És el resultat d’un estudi per conèixer que es menjava a la Seu d’Urgell en l’època medieval, i que enguany urgellencs i visitants podran tastar tant a través de diferents tapes, plats i menús durant tot aquest cap de setmana en 13 establiments diferents», va matisar Font.



Així doncs, les menges medievals complementen el singular conjunt medieval de la ciutat. Es podran degustar panades farcides de poma, panses, mel, mató i canyella amb menta, torrades de pa de sègol amb pernil i salsa mostaixa, crema d’ortigues, graellades de carns amb salsa d’almadroc o còctels de malvasia, canyella, maduixa, gingebre amb fumat de nous i nou moscada.



Els establiments participants en aquesta proposta gastronòmica medieval són Katia, Cigne-Delicious, Plana, Glops Palau, Dandy i el Celler, que oferiran ‘tapes medievals’, mentre que Escoberts, El Menjador, Paisatges, Fonda Ignasi, Hotel Nice, La Taverna del Codina i el Forn-Patiserria Duat proposaran diferents ‘menges medievals’.



Pel que fa a la taverna medieval, s’ubicarà al parc del Cadí, s’oferiran menús amb productes de proximitat, corders i costellam de vedella ecològica a la brasa. En aquest mateix espai també es podrà gaudir de concerts de música folk a càrrec dels grups Daura, Els Estorets del Pirineu i Josep Vilarrubla. En aquest espai també estarà instal·lat un escenari obert per a tots els músics i grups que s’hi vulguin apuntar.



En relació a les activitats de tir amb arc, els interessats podran realitzar la pràctica al campament medieval situat a la plaça dels Oms, on també hi haurà demostracions a càrrec del conjunt Vall Llobera, terra d’arquers.