Batalla demana «civisme» per mantenir la nova plaça Joan Sansa

La crida al civisme, tant des dels veïns com des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, van marcar la inauguració de la nova plaça de Joan Sansa, que el passat cap de setmana va acollir un conjunt d’actes per a totes les edats per celebrar la culminació dels reivindicats treballs d’urbanització d’aquest espai de l’eixample.



Diumenge a la tarda es va fer l’estrena oficial, amb uns parlaments que van anar precedits d’una cantada d’havaneres i un ball amb el Duo Làser. L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va expressar l’agraïment als veïns «per la paciència de totes aquestes dècades que fa que la plaça ja hauria d’haver estat urbanitzada i de les obres, que sempre comporten alguna incomoditat».



Batalla va valorar la implicació dels habitants perquè l’espai respongui a les seves necessitats i va subratllar que «ara el que hem de fer és gaudir-lo amb molta vida i amb molt civisme, perquè al cap i a la fi l’hem pagat entre tots i cal fer-lo nostre en el sentit de cuidar-lo, amb molt de civisme i respecte».