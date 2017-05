Una trentena d’edificis vessen les aigües residuals al riu

El director de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, va informar ahir que el 85% de les aigües superficials del país té una qualitat excel·lent o bona, segons dades del 2016. Malgrat aquesta xifra positiva, Rossell va destacar que l’any passat es van registrar, per primera vegada des del 2008, aigües de qualitat molt dolenta. Un fet que es deu, va explicar, perquè encara hi ha una trentena d’edificis que vessen les aigües residuals al riu perquè no tenen connexió a la xarxa general de clavegueres. Aquests vessaments provenen tant de particulars, que han d’assegurar la separativa de les aigües pluvials i residuals, com de nuclis o zones que són competència dels comuns. En aquest sentit, Rossell va assegurar que ja s’està treballant «activament amb els comuns per reduir-los» perquè per al Govern és una «prioritat» eliminar-los. Una altra de les mesures amb les quals treballa el Ministeri de Medi Ambient és sancionar als privats que encara no estiguin connectats amb els col·lectors comunals.Aquestes són només algunes de les dades mediambientals que es va presentar ahir el ministeri en motiu de la celebració de la Setmana del Medi Ambient. El director del departament també va posar sobre la taula el fet que Andorra encara emet més gasos d’efecte hivernacle dels que les zones verdes són capaç d’absorbir, malgrat que les dades estan estabilitzades des del 2014 i que la qualitat de l’aire segueix sent «molt millor» que la de països europeus o ciutats grans. Anar a treballar a peu o en bicicleta, millorar el parc automobilístic o fomentar el transport públic són algunes de les accions que han de reduir els pics de qualitat molt dolenta que s’han tornat a registrar tant el 2015 com el 2016.Els repunts de qualitat dolenta o molt dolenta dels dos últims anys tant en l’aire com en acústica responen, segons Marc Rossell, a la reactivació de l’activitat econòmica perquè «tornem a tenir més moviment de vehicles, transports i més activitat en general que fa que la qualitat acústica en alguns moments es vegi deteriorada».Amb tot, des de Medi Ambient es destaca que des de l’any 2006 la qualitat de l’aire ha anat millorant fins a estabilitzar-se els darrers anys. Així, durant el 2016 la qualitat va ser excel·lent o bona durant un 92% del temps. Pel que fa al soroll, els resultats de l’any passat reflecteixen una bona qualitat acústica, ja que un 80% de les estacions de la xarxa de control indiquen una qualitat excel·lent o bona.El ministeri també va facilitar dades sobre l’origen de l’energia elèctrica que s’utilitza al país. Així, la producció nacional cobreix el 16,9% de la demanda, amb una producció majoritària d’origen hidràulic (85,3%), seguida de la valorització energètica de residus (14,3%). La producció d’origen fotovoltaic, en augment, supera ja la barrera dels 350 MWh, un 0,4% de la producció nacional. Les importacions es reparteixen en un 43,3% d’origen francès i un 56,7% d’origen espanyol.Pel que fa a la demanda energètica del Principat, Rossell va remarcar que està «totalment condicionada per les importacions de combustibles fòssils», que representen el 74,2%. Afegint a aquest valor les importacions d’energia elèctrica, se xifra la dependència nacional en el 94,3% de la demanda. El 52% de la demanda correspon al sector del transport, mentre que el 48% restant es reparteix entre consum elèctric (24%), consum de gasoil de calefacció (22%) i aigua termal (2%).Finalment, el director de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va apuntar que el 2016 va ser un any càlid i lleugerament sec. Va destacar el novembre com el mes més plujós i gener, febrer i març per ser els que van registrar més precipitacions en forma de neu.

- En motiu del Dia mundial del Medi Ambient, que se celebre el 5 de juny, el Principat protagonitzarà diferents accions fins el 9 de juny sota el lema Estic amb la natura.

- Una d’aquesta accions és la publicació del nou número de la revista digital del Centre Andorra Sostenible que es va publicar ahir i que es pot trobar disponible al web sostenibilitat.ad. Avui també es presentaran les noves deixalleries mòbils a l’aparcament d’autobusos de Prada Casadet. Finalment, el dia 1 de juny tindrà lloc la primera jornada d’economia circular i el dia 9, el 7è Fòrum de les Escoles Verdes.