Notícia Coronallacs, la ruta que uneix els 4 refugis guardats El recorregut es planteja en cinc etapes i té en total 92 km i 6.449 metres de desnivell El mapa mostra els vedats de caça i els parcs naturals que travessa el Coronallacs. Autor/a: EL PERIÒDIC

Coronar el pic més alt d’Andorra, veure gairebé la meitat dels llacs del país i gaudir de paisatges considerats patrimoni cultural per la Unesco sense necessitat de baixar a la vall a buscar allotjament. L’obertura del refugi guardat de l’Illa, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, sector Encamp, permetrà fer un itinerari de senderisme d’alta muntanya amb les «màximes comoditats» pels excursionistes, tal com va explicar la ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp.



La iniciativa, que s’ha batejat amb el nom de Coronallacs, uneix els quatre refugis guardats del país (Comapedrosa, Sorteny, Incles, Vall del Madriu) i proposa un recorregut de 92 quilòmetres i 6.449 metres que de desnivell que es planteja fer en cinc etapes (entre 13 i 22 km diaris). L’inici se situa a Escaldes-Engordany i finalitza al Refugi de l’Illa, passant per la vall del Madriu amb una llargada de 13 quilòmetres i un desnivell de 1.467 metres. La segona etapa va des del refugi de l’Illa fins el refugi de Juclà, passant per la Collada dels Pessons (2.810 metres), les Bordes d’Envalira i Port Dret, amb un recorregut de 19,5 quilòmetres, 1.277 metres i un gran nombre de llacs. El tercer dia es proposa un recorregut de 16,9 quilòmetres i 1.325 metres de desnivell que va des del Refugi de Juclà al Refugi de Sorteny. Aquesta és l’etapa amb més entorn natural protegit i en la qual es podrà gaudir de la fauna del vedat de Ransol i del Parc natural de Sorteny. La penúltima ruta, que surt del Refugi de Sorteny i arriba al Refugi de Comapedrosa, és la més llarga i la que té més desnivell. Té 21,8 quilòmetres de llargada i 1.844 mestres de desnivell. Finalment, el darrer dia es realitza el descens fins a Escaldes-Engordany, passant pels vedats de caça amb una llargada de 21,05 quilòmetres.



Calvó va destacar que el camí està tot senyalitzat i que segueix, en la majoria, la ruta del GRP. A més, la singularitat de la ruta recau en el fet que travessa vedats de caça i els tres parcs naturals protegits del país (Vall del Madriu, Perafita i Claror, Parc natural de les Valls de Sorteny i Parc natural del Comapedrosa) amb connexions amb GR internacionals i amb la possibilitat de veure fins a una trentena de llacs.



Els objectius d’una ruta que es presenta com una «oportunitat» per conèixer la bellesa natural dels paisatges del Principat són, tal com va destacar la ministra, «conèixer la biodiversitat i la riquesa dels llacs ie ls pics de muntanya», «disposar d’un itinerari circular de senderisme d’alta muntanya» que asseguri «el confort i la seguretat del ssenderistes», «reforçar el posicionament d’Andorra com a destí de muntanya» amb un recorregut que pugui «esdevenir un referent internacional» i, a més, «desestacionalitzar l’oferta de muntanya».



Camp va explicar que les reserves als refugis s’hauran de fer per separat però de cara l’any vinent es vol crear una central de reserves per poder fer-ho en els quatre alhora. Així mateix, va indicar que els excursionistes disposaran d’un passaport per segellar a cada etapa i amb el qual rebran un obsequi de marxandatge i un diploma acreditatiu.