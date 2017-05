Notícia El síndic fracassa en el seu intent de mediar entre Naudi i Bonet Mateu se sent incòmode amb el clima de crispació entre consellers El conseller progressista, Víctor Naudi, i la consellera independent, Sílvia Bonet, a l’escala del Consell General. Autor/a: TONY LARA

El síndic general, Vicenç Mateu, està «incòmode» amb el clima de crispació que s’ha generat al Consell General arran de la marxa de la consellera Sílvia Bonet de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i de les suposades irregularitats amb diners públics denunciades per la formació, segons fonts properes al Consell. Per aquest motiu, el síndic hauria intentat, sense èxit, mediar entre Bonet i el seu excompany polític, Víctor Naudi, perquè resolguessin les seves diferències. També ho hauria intentat l’advocada de la parlamentària, Rosa Ferrer. Tal com va afirmar Bonet, però, «és impossible reunir-se amb el Víctor [Naudi]», que consideraria que no hi ha res a aclarir.



D’altra banda, pel que fa a les acusacions de Bonet cap a Bartumeu per haver facturat, suposadament, assessoraments a SDP per un valor d’11.000 euros, la formació reitera que el pagament està avalat per un conveni amb el Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata (CERES). Aquest acord, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, deixa clar que «l’oficina política CERES prestarà a Víctor Naudi, en la seva condició de portaveu d’SDP al Consell General, un suport tècnic, polític i logístic» com ara l’estudi de les iniciatives legislatives en tramitació, la redacció d’esmenes, l’organització dels viatges i estades a Andorra d’assessors i personalitats convidades, o la redacció dels comunicats de premsa.



En aquest sentit, s’estipula que Naudi abonarà al CERES «una quota mensual de 1.000 euros pels treballs assenyalats» quedant exempt el mes d’agost per «període vacacional». Per tant, segons argumenta SDP es fa un pagament d’11.000 euros anuals, corresponents a la despesa «sospitosa» a la qual es referia Bonet.

Aquests diners, indica la formació, no es destinen a pagar un sou a Bartumeu, director del CERES, per aquestes tasques sinó a cobrir despeses de funcionament com ara les trucades telefòniques, les despeses de desplaçaments o les despeses derivades de les trameses per publicació de comunicats i iniciatives legislatives.



En el conveni també es fa constar que a l’inici de la legislatura els dos consellers progressistes «van optar per no contractar –a diferència del que lliurement i legítimament van decidir altres agrupacions parlamentàries– un secretariat permanent per a dur el seguiment de les tasques parlamentàries». També s’indicar que Naudi va sol·licitar i obtindre «suport tècnic, polític i logístic» del CERES durant el segon semestre del 2015 per «desenvolupar en les millors condicions la seva tasca de portaveu d’SDP al Consell General».



Finalment, pel que fa als costos, s’exposa que malgrat que les tasques de suport del CERES «han suposat un cost econòmic evident a l’oficina, aquesta ha decidit no demanar contraprestació al conseller general entenent que es tracta d’una aportació a títol gratuït encara que sí manifestament quantificable». Pel 2016, però, Naudi, «acollint-se als criteris aprovats en les darreres legislatures pel que fa a les despeses autoritzades als grups parlamentaris, ha demanat a l’oficina política CERES que li presti un suport tècnic, polític i logístic pels anys 2016 i 2017» per «continuar desenvolupant en les millors condicions la seva tasca de portaveu d’SDP al Consell General». I s’afegeix que «amb el benentès que aquelles tasques han de rebre una contraprestació dinerària per permetre eixugar el cost i la despesa que representen i que no ha estat remunerada durant el primer semestre d’enguany» convenen la quota de 1.000 euros mensuals.