Andorra estableix sinergies amb Liechtenstein per l'acord amb la UE

El cap de Govern, Toni Martí, es va reunir ahir amb el viceprimer ministre i ministre d’Infraestructures, Afers Econòmics i Esports de Liechtenstein, Daniel Risch. Ambdós es van desplaçar a San Marino amb motiu de la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, per tractar l’estat de l’agenda negociadora d’Andorra amb la Unió Europea (UE).

Durant la trobada, els mandataris van acordar explorar un model de col·laboració per a l’intercanvi d’experiències i coneixements al voltant dels diferents dossiers de la UE.



Col·laboració / Martí va mostrar especial interès a compartir l’experiència d’èxit de Liechtenstein dins el mercat interior europeu. Per la seva part, Risch es va mostrar receptiu en participar amb Andorra, compartint sinergies i l’expertesa dels més de 20 anys de relacions d’aquest petit Estat amb la UE.

Martí també va fer partícip a Risch de les especificitats que defensa Andorra en la negociació del marc sectorial. De la mateixa manera, es va tractar la possibilitat de treballar amb el secretariat de l’Associació Europea del Lliure Comerç (EFTA).