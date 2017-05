Una cerimònia que destaca el valor d’anar tots plegats

Els Jocs dels Petits Estats de San Marino ja estan en marxa. Ahir es van inaugurar i els atletes dels nou països participants començaran a disputar les medalles fins dissabte. Són cinc dies de competició en tretze disciplines.



El San Marino Stadium di Serravalle va acollir la cerimònia d’inauguració. Al contari d’altres ocasions, les delegacions van sortir d’un bon inici. Andorra, per odre alfabètic, va ser la primera en aparèixer sobre el tartan, amb Geni da Silva portant a bandera tricolor. Per darrere, van aparèixer la resta de països. Tots amb ganes de fer-se veure. Un cop es va fer la desfilada al complert arribava el torn de la música, amb la cançó de l’esdeveniment cantada en directe. A continuació arribava el moment dels parlaments protocolaris. A més del del comitè organitzador va produir-se el de Thomas Bach, president del Comitè Olímpic Internacional, entitat que sempre dona suport a aquests Jocs pel que significa pels països participants. Es va remarcar especialment en tot moment el lema d’aquesta edició a San Marino. Togheter, que en anglès vol dir junts. En els parlaments van voler destacar la necessitat, en els moments actuals, de la necessitat d’anar tots plegats de la mà per tirar endavant per afrontar totes les adversitats, sense diferències entre les persones. L’esport uneix a tothom i aquest valor és el que s’ha de traslladar a la societat, construint ponts i no murs. Després es donaven per inaugurats els Jocs i es realityzava la hissada de la bandera olímpica. L’espectacle posterior, més entretingut per a l’espectador, va girar entorn de la història de San Marino i els valors de l’olimpisme.

Optimisme / A la cerimònia d’inauguració va ser-hi present el cap de Govern, Toni Martí, que confia que la delegació andorrana faci augmentar el nombre de metalls. «Tots comencem de zero i penso que farem un salt qualitatiu cap endavant. Avui dia som els últims en el medaller. Solament podem créixer i aquesta és l’aspiració. Andorra es mereix estar més a munt», assenyala Martí, que espera que en aquesta edició s’iniciï «una remuntada al medaller». Aquesta vegada «portem una delegació molt jove i encara no que tinguem tots els èxits, és una aspiració d’esperança. Aquests Jocs els avesaran per poder tenir els fruits més endavant», sobretot pensant en el 2021 quan els Jocs se celebrin al Principat. Els servirà per «fer un gran paper a casa nostra».

Les primeres medalles en joc / Avui arrenca la competició amb opcions de medalla pels esportistes andorrans. En atletisme, Dayane Huerta participa a la final dels 800 metres llisos, Pol Moya i Carles Gómez als 800 m, Marcos Sanza i Toni Bernadó als 5.000 m i Clàudia Guri en salt d’alçada. Mikel de Sa pren part a les sèries dels 100 m. Si es classifica al vespre serà la final. Sanza, que sempre està entre els favorits per penjar-se medalla, indica que «intentarem fer una bona carrera», però no coneix els rivals que es trobarà a la pista i «estarem a l’expectativa a veure com sortirem, el ritme, sembla que farà bastanta calor i això també influirà en el resultat». Huerta, que debuta en uns Jocs, admet sentir «molta emoció i nervis també» abans de començar a competir, i confia adjudicar-se un metall: «Aquest any hem treballat millor que en altres ocasions i esperem que surtin els resultats».



La selecció de bàsquet comença davant San Marino. Un altre que s’estrena representant al país és David Navarro. «Tinc moltes ganes d’una nova experiència i em fa molta il·lusió. Intentarem fer un bon resultat», assegura l’escorta, que participarà amb la intenció de «fer el millor paper» possible. En vòlei platja, Geni da Silva i Xavi Folguera juguen contra Luxemburg. En ciclisme en ruta Julio Pintado, Òscar Cabanas, David Albós, Albert Gómez i Iolanda López prenen part a la cursa en ruta. En petanca, Bruno Santmann i Frederic Breton participen pel matí en doblets, i a la tarda ho fan en individuals.

Karate, taekwondo i bàsquet 3x3 seran a Andorra 2021