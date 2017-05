L’ACA té la solució per saber el perquè dels accidents

Són ja quatre els informes sobre la Mobilitat al Principat que ha elaborat l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), coneguts com Imaca. Any rere any, des del 2012 fins el 2015, s’ha molestat en fer un macro recull de dades sobre la sinistralitat, les sancions, el parc mòbil, els permisos de conduir, la xarxa viària, la mobilitat i el medi ambient, a banda de fer una anàlisi profunda sobre la situació del Principat en aquest àmbit que en alguns casos ha servit perquè les administracions públiques prenguessin nota i busquessin solució a diferents problemàtiques vigents a les quals no es posava remei.



A totes les dades recopilades en aquests quatre anys, però, no se li han tret tot el rendiment que es podria, bàsicament perquè estan disperses. No hi ha cap marc que ho reculli tot, i la seva interpretació és actualment més que complexa, però l’entitat que presideix Enric Pujal ha trobat una solució a tot això. Es diu Open Data.



Es tracta d’una base de dades gegant que permet aplegar en un format digital totes les dades recollides per l’ACA de tots els agents implicats en la mobilitat –i d’altres de noves que es vagin introduint en el futur. Aquesta funciona a través de la introducció de , paraules clau que permetrien creuar les dades desitjades per aquell que fa la consulta per poder extraure conclusions fiables, obtenir gràfics i informes per tipologia, saber causes i efectes de situacions a la xarxa viària.

Algoritmes per trobar explicacions / En poques paraules, les dades permetrien aplicar uns algoritmes que explicarien, per exemple, per què s’ha produït un accident o per què hi ha trànsit dens en un punt concret. Saber, per exemple, si al març s’han produït tants accidents a Ordino i per què.



Això permetria aplicar factors correctors per a tots els punts negres que es trobin a nivell de mobilitat, poder fer campanyes de sensibilització sobre allò que menys tingui en compte la societat, identificar tot tipus de problemes.



A més, un dels grans avantatges d’aquesta tecnologia és que permetrà també que tots els agents implicats en la mobilitat no només accedeixin a les dades i puguin generar algoritmes, sinó també podran introduir dades noves en temps real, enlloc d’haver esperar a finals de l’any en curs per fer un recull, tal i com dicta el modus operandi de les administracions públiques a dia d’avui. Dades, per cert, que el propi programa identificaria de manera automàtica per a la seva reutilització.



Tota la informació no tindrà cap tipus de restricció respecte als drets d’autor, patents o d’altres mecanismes de control i es podrà consultar d’aquesta manera en temps real, evitant així que no perdi el seu valor, i sense haver posat un remei que evités reincidències per la falta d’informació.

Implantat a diversos països / L’Open Data és una arma tan potent i eficaç que molts països del món l’estan adherint a les administracions públiques amb l’objectiu de posar la informació a disposició de la societat en formats fàcils de manipular i que serveixin per generar valor econòmic. Això està generant nous serveis a la societat, a més de dotar els governs d’una imatge de transparència i d’estalviar en informes anyals que sempre tenen un cost.



L’ACA vol fer seva l’eina del futur dels Governs perquè el Principat disposi de les eines suficients per donar un salt qualitatiu a la mobilitat i, de fet, aquesta temàtica no seria estrany que centrés el pròxim informe Imaca.