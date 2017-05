Notícia El Superior legitima l’acord de Saetde i el Comú d’Encamp Miquel Alís i Roc Rossell van demanar la nul·litat del conveni Vista general del Pas de la Casa. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal Superior (TS) ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per l’excònsol major d’Encamp, Miquel Alís, juntament amb l’exconseller general Roc Rossell, en relació a la demanda contra l’acord d’intencions entre el Comú d’Encamp i Saetde firmat l’any 2015. El TS confirma així la sentència de la Batllia del març del 2016, que argumentava que Alís i Rossell no tenien un interès legítim per declarar la nul·litat de l’acord ni estava justificava la possible afectació dels seus drets, segons informa l’ANA.



Els demandants van recórrer al TS al·legant que la sanció per infracció urbanística que se li va aplicar a Saetde per enderrocar sense llicència un garatge del Pas de la Casa emanava del pacte signat entre Saetde i el Comú d’Encamp, però el TS reitera que el conveni d’intencions «no atorga cap autorització o llicència» i, per tant, conclou que no és aplicable la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, on s’estableix que és publica l’acció per exigir el compliment de les disposicions urbanístiques i de l’edificació en general. De fet, quan la societat va disposar de la llicència, va prosseguir amb les obres.



Alís i Rossell consideren que l’acord vulnera la normativa i conté un gran nombre d’afectacions urbanístiques. També s’oposen a l’ampliació de la concessió de Saetde sense concurs públic i sense respectar la vigència de 70 anys de la concessió, i critiquen que el cònsol major s’hagi atribuït competències en negociar l’acord sense sotmetre’l al ple del comú i sense exposició pública.



Alís va declarar ahir a l’ANA que estudiaran si poden presentar alguna acció legal més perquè el TS només els ha desestimat la qüestió de la legitimitat. Per la seva part, el cònsol encampadà, Jordi Torres, va recordar que l’acord d’intencions no pressuposa l’adopció de cap compromís fins que no sigui formalitzat. El comú espera que Saetde demostri que els terrenys de Concòrdia formen part de la concessió, però si la situació no es desencalla abans d’acabar l’any estaria disposat a tirar enrere l’acord.