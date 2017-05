Notícia Absolta la penitenciària acusada de tractes degradants El Tribunal Superior desestima el recurs interposat per la Fiscalia Edifici de la Seu de la Justícia. Autor/a: EL PERIÒDIC

El Tribunal Superior ha absolt una agent penitenciària del delicte major de tractes degradants continus a una interna. Anteriorment, l’acusada ja havia estat absolta pel Tribunal de Corts, però la Fiscalia va interposar un recurs al Tribunal Superior demanant novament que es condemnés la penitenciària.



La Fiscalia demanava dos anys de presó amb part condicional, la inhabilitació per exercir el càrrec de funcionària penitenciària durant quatre anys i la prohibició de contactar amb la víctima durant sis anys, així com una indemnització de 4.000 euros per a la víctima. Tot i això, després de celebrar-se fa uns dies el judici recurs, el Tribunal Superior va decidir tornar a donar la raó a l’acusada i confirmar l’absolució. Malgrat que es tracta d’una absolució ferma, la Fiscalia encara pot recórrer al Tribunal Constitucional i demanar una nova revisió.



El fets / Els fets es remunten a l’any 2013, quan una interna de la presó de la Comella va denunciar que havia patit tractes degradants per part d’una treballadora del centre penitenciari en reiterades ocasions. La defensa va sostenir en tot moment que l’acusada era innocent.