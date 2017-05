Notícia Una immobiliària de la plaça Rebés denuncia que ha patit un furt Detingut un jove que conduïa un cotxe robat, begut i sense carnet La immobiliària afectada per un furt. Autor/a: MARICEL BLANCH

Una immobiliària ubicada a la plaça Rebés va denunciar ahir a la Policia un furt. El personal del negoci va constatar, ahir al matí, que la porta principal havia estat forçada i que a l’interior hi havia desperfectes. La Policia i l’establiment van confirmar el furt, però no n’ha transcendit la quantitat furtada. De moment, no hi ha cap persona detinguda per aquest delicte.



D’altra banda, el Cos de Policia va difondre ahir el balanç setmanal de detencions. La setmana passada va detenir un jove de 21 anys que conduïa una furgoneta robada, sota els efectes de l’alcohol, amb una taxa d’1,40 g/l, i sense permís de conduir. El jove va patir un accident amb danys materials a les vuit del matí. Quan la patrulla va arribar al lloc dels fets, el conductor havia fugit a peu però va ser controlat poc després. El jove també havia sostret un turisme. Els dos vehicles els havia robat a Santa Coloma.



La Policia també va detenir cinc persones per presumptes delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic. En dos dels casos es va tractar d’una parella, home i dona, que es van agredir mútuament. En el tercer cas un home va agredir la seva parella.



Els agents també van detenir un home com a presumpte autor d’un delicte d’apropiació indeguda. L’interessat conduint un turisme, del qual havia estat denunciat el mes d’abril d’enguany per apropiació indeguda, arran d’una presumpta transacció de compra-venda.