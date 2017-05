Notícia Andorra s’ha d’integrar encara més a la zona euro Ho afirma el director d’Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea Martínez Mongay, ahir. Autor/a: ANA/M.F.

«Com més integració» tingui Andorra en l’economia de la zona euro, més «profit» en podrà treure. És l’opinió del responsable de la Direcció General d’Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea, Carlos Martínez Mongay, que va pronunciar ahir a la tarda la conferència Situació econòmica i debat institucional a la zona euro, en el marc del cicle Crèdit Andorrà Global Forum.



Martínez Mongay va destacar que ara com ara ja hi ha un grau d’integració elevat amb aspectes com l’Acord Duaner o l’Acord Monetari, però considera que si s’incrementa els beneficis serien encara majors. També va insistir que Andorra ja es beneficia de la marxa de les dues economies veïnes, França i Espanya i que, per tant, allò que sigui de profit per a aquests dos Estats també beneficiarà Andorra, segons informa l’ANA.



L’expert en economia i finances d’Europa va ressaltar que les dues economies veïnes, França i Espanya, «estan millor a la zona euro», de la qual va remarcar que ha registrat un «creixement sostingut» però sense «signes d’acceleració», i va destacar un panorama amb certs «obstacles» entre els quals hi ha una incertesa elevada arran d’aspectes com el brexit, la política fiscal o monetària dels Estats Units, l’evolució de la Xina o els populismes.



Tot i que el creixement de l’economia de la zona euro pot estar aquest any al voltant de l’1,8%, l’expert va subratllar la necessitat que es faci front a certs desequilibris, entre els quals «el deute i l’atur», davant els quals va defensar una política coordinada. Martínez Mongay va remarcar que s’espera que l’ocupació continuï millorant el 2017 a la zona euro per sobre de l’1%, però el mercat de treball és encara «feble» ja que el descens de l’atur encara no està a nivells d’abans de la crisi i, a més, els salaris creixen poc.