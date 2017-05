Notícia El català Ramon Mirabet actuarà amb l’ONCA el 31 de juliol a Sant Julià L’artista presentarà el segon disc i avança que es quedarà més dies per gaudir de la setmana de festa Mirabet (a l’esquerra), amb Roig i Claret, ahir a la presentació del concert per la festa major. Autor/a: MARICEL BLANCH

La música de Ramon Mirabet és aquella que l’estiu passat va acompanyar els actors Jean Reno i Laia Costa a les illes Balears en el darrer anunci d’Estrella Damm i que un any més tard tindrem al Principat amb motiu de la festa major de Sant Julià de Lòria.



«És un aparador d’artistes musicals i el 2017 no en serà una excepció» va exposar ahir el conseller de cultura de la parròquia laurediana, Josep Roig, que va deixar clar que la proposta del comú busca «un efecte sorpresa» en la població. Mirabet, però, no actuarà sol. Hi ha un segon element que convertirà el concert del dilluns en especial. L’acompanyarà en l’instrumental l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).



El director artístic de l’orquestra andorrana, Gerard Claret, va recordar que «fa 25 anys que existeix l’entitat i no és la primera vegada que s’atreveix amb estils com el rock o el jazz. Som versàtils i ens agrada estar present als esdeveniments socials». Fins i tot va apuntar que centrar-se en la música clàssica «seria molt avorrit». Tocar amb grups com Love of Lesbian o Blaumut és com per creure el que diu Claret, que va deixar clar que del que es tracta és de «transmetre des de l’escenari». Per al cantant de Sant Feliu de Llobregat, un assidu a utilitzar l’anglès a les seves cançons, assegura que serà «una experiència nova».



Serà el seu primer concert «oficial» a Andorra. Oficial perquè fa «uns sis o set anys» que va oferir un concert acústic a l’Espai Buda en un primer contacte amb el Principat que poc va tenir a veure amb el que li espera a la festa major que més ganxo té entre la població resident. «Mai havia actuat amb una orquestra de cambra i espero que siguem un conjunt, que ens fusionem», va desitjar Mirabet, que aprofitarà el concert per presentar el seu segon disc, Home is where the heart is, que ell mateix refusa catalogar-lo dins d’un estil musical. «No m’agraden les etiquetes», va apuntar, «jo el que intento és ser natural i fer cançons. Al final, es tracta de com despulles la cançó i com la tornes a vestir per donar-li una altra versió», va opinar el convidat.



«Més mogut que lent» / Amb tot, Mirabet es considera «més mogut que lent» però confessa que d’entrada pensava que tocaria en un auditori, però que quan va veure fotos de l’escenari es va sorprendre. «I a mi les sorpreses m’agraden». Sap que formarà part d’unes festes de poble, que cantarà enmig d’una plaça a vessar de gent predisposada a gaudir de la música en viu. I de fet, l’artista també vol sentir-se partícip, per això va afirmar que es quedarà més dies per gaudir dels altres concerts: «També vull viure la festa, la parròquia i el Principat».