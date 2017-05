Notícia Més inversió a les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya hi destinarà 2,3 milions d'euros

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, ha presidit la Comissió Assessora del Pallars per fer seguiment dels objectius fixats a les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé així com consensuar amb els membres de la comissió les estratègies a seguir de cara als pròxims mesos. Pel que fa al Pla Estratègic a seguir durant l’any 2017 contempla un total de 2.330.000 euros d’inversions. Aquesta xifra suposa un increment del 36% respecte a la inversió de l’any 2016, destinada principalment a remuntadors, edificis, energia i instal·lacions, màquines trepitjaneus, pistes i producció de neu. Pel que fa a la carretera d’accés a Port Ainé, hi ha prevista una inversió de 400.000 euros en tasques de manteniment i estabilització de talussos.

A aquestes actuacions cal afegir les previsions d’inversió al Pallars en l’àmbit de la línia de tren Lleida-La Pobla d’FGC. Aquest any es destinaran 115.000 euros en edificis i estacions, 85.000 euros en talussos i vessants, 10.000 euros en túnels i 100.000 euros en actuacions en via. D’aquesta manera, Ferrocarrils té previst invertir l’any 2017 en el Pallars, tant en l’àmbit de Turisme i Muntanya com de la línia de tren de Lleida-La Pobla, més de tres milions d’euros. La reunió ha servit per fer balanç dels resultats de la temporada d’hivern 2016 /17 a les estacions del Pallars. Els visitants han augmentat un 3,32% respecte a la temporada anterior.