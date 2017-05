Notícia Lliurats els premis de dictat plurilingüe i de whatsapp-relats L’acte va anar seguit d’una conferència de Carbonell sobre xarxes socials Guanyadors dels concursos de dictat plurilingüe i whatsapp-relats.

Aquest dilluns es va fer a la Seu d’Urgell el lliurament dels premis dels concursos de whatsapp-relats i de dictat plurilingüe. L’acte, que es vacelebrar al Cetap, va precedir una conferència del doctor en psicologia Xavier Carbonell sobre addiccions tecnològiques i xarxes socials, la qual va comptar amb l’assistència de pares, mares i mestres de la comarca.

El primer premi del concurs de whatsapp-relats per a alumnes d’ESO de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra, l’ha guanyat Núria de Moner, de l’institut Hug Roger III de Sort. El segon i el tercer premi han estat per a dues estudiants de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, Júlia Martí i Fabiana Batista, respectivament.

Pel que fa al concurs de dictat plurilingüe per a alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO de l’Alt Urgell, els premis per equips de 1r i 2n han correspost a l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, mentre que el de 3r d’ESO l’ha guanyat l’Institut Joan Brudieu, també de la Seu. Quant als premis individuals, el de millor dictat en català l’ha obtingut Mihaela Floruc, de l’Institut Aubenç d’Oliana; el de castellà ha estat per a Íngrid Torrent, també de l’Aubenç d’Oliana; el guardó de millor dictat en anglès l’ha aconseguit Pablo Luque Rosas, de l’Institut La Valira de la Seu; i el de francès l’ha guanyat Àneu Muns Baró, també de La Valira.

Van lliurar els premis, com a representants de les entitats organitzadores i dotadores dels premis, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla; l’inspector en cap adjunt dels serveis territorials d’Ensenyament a Lleida, Josep Serentill; el director de l’Idapa, Pere Porta; el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Ricard Pérez; i el director en cap de Formació Professional del Govern d’Andorra, Joaquim Torredà.